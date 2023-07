Arte Macau 2023 | Quatro propostas exibidas em Setembro

Já são conhecidos os quatro projectos artísticos que fazem parte da edição deste ano da “Arte Macau: Bienal Internacional de Arte de Macau 2023”, evento que acontece este Verão. Assim, a equipa de curadoria seleccionou “The Revelations for X”, um projecto, ainda com título provisório, da autoria de MyLand Culture; “O Tufão do Destino”, da autoria de ARTE YIIMA; “Sincronicidade — Topologia da Mente”, da autoria da Alice Kok; e “O Segredo da Flor de Ouro”, da autoria da Chang Chan.

Após a realização da Arte Macau 2023, estes projectos “repletos de imaginação e fantasia”, conforme descreve o Instituto Cultural (IC), estarão expostos em quatro mostras por um período não inferior a oito semanas entre os meses de Setembro e Novembro.

A ideia desta iniciativa visa, entre outros objectivos, “estimular a inovação e promover o desenvolvimento da arte contemporânea”, sendo que, para esta edição da Arte Macau 2023, o tema é “A Estatística da Fortuna”. Foram apresentadas 28 propostas, com a avaliação inicial dos curadores a ser realizada a 31 de Maio por nomes como Susanna Un, directora do Museu de Arte de Macau e Qiu Zhujie, curador principal da Arte Macau 2023 e vice-director da Academia Central de Belas Artes, entre outras figuras da arte local, onde se inclui o artista James Wong.

A 17 de Junho foram seleccionadas as quatro propostas agora divulgadas.