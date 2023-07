K-Pop | BamBam estreia-se a solo numa digressão que passa por Macau

BamBam, membro da popular boys band sul-coreana GOT7, vai passar por Macau para um concerto no Lisboeta no próximo dia 30 de Setembro. A actuação no Cotai está integrada na primeira tournée mundial a solo do artista de origem tailandesa. Na bagagem traz um disco a solo, “Sour & Sweet”, um registo autobiográfico

Após várias partilhas nas redes sociais de imagens que evocam atmosferas alienígenas, o mistério em torno do futuro próximo da carreira de BamBam dissipou-se com o anúncio da tournée “Area 52”. Esta será a primeira vez que o membro da boys band sul-coreana GOT7 se aventura em palco sem os companheiros de grupo em concertos que o vão levar aos quatro cantos do mundo. Porém, para já, entre as escassas cinco datas anunciadas desponta Macau, com um concerto marcado para o Lisboeta no dia 30 de Setembro, um sábado.

Os bilhetes ainda não estão à venda e a única coisa que se sabe sobre a tournée “Area 52” é que, antes de Macau, BamBam irá actuar no Olympic Hall em Seul, no dia 16 de Setembro, e no Smart Araneta Coliseum em Manila, no dia 22 de Setembro. Após a passagem pela sala do Cotai, BamBam leva o seu espectáculo ao vivo ao palco da Mega Star Arena em Kuala Lumpur, no dia 15 de Outubro, e ao Thunderdome Stadium em Banguecoque, no dia 28 de Outubro. Até agora, estas são únicas datas conhecidas da primeira tournée mundial do jovem artista.

Em termos musicais, o K-Pop tem sido o habitat natural de BamBam em toda a sua carreira, que agora se lança num projecto a solo, seguindo as pisadas dos seus colegas dos GOT7 (Jinyoung, Jackson Wang, Mark Tuan, Jay B, Kim Yugyeon e Choi Young-jae). A incursão pela carreira a solo compreende-se também pelo período de inactividade em que estão os GOT7 nos últimos anos.

Importação tailandesa

Nascido em Banguecoque, em 1997, BamBam começou muito cedo a interessar-se pelo pop produzida na Coreia do Sul, com particular fascínio por Rain, um músico, bailarino, actor sul-coreano, de quem é fã deste tenra idade.

Depois de assistir a vários concertos do ídolo, BamBam, nascido Kunpimook Bhuwakul, começou aos 10 anos de idade a dar os primeiros passos para aprender a dançar e cantar. A evolução técnica levou-o a integrar o colectivo de dança We Zaa Cool, que trabalhou com artistas como Lisa da popular banda Blackpink.

O destino da Coreia do Sul estava traçado no seu GPS pessoal, principalmente após se destacar como vencedor do prémio de dança Thailand Rain Cover Dance Competition em 2007. Três anos depois estaria a viver na Coreia do Sul e a assinar um contrato com o grande conglomerado de entretenimento JYP Entertainment, uma autêntica máquina de produção de grupos e artistas de K-pop, com tentáculos a estenderem-se à China e Japão. No início de 2014, BamBam seria um dos rostos selecionados para formar os GOT7.

A vida num disco

No passado mês de Março, o artista lançou o primeiro disco a solo, “Sour & Sweet”, que apresenta ao público um olhar mais íntimo sobre a vida do jovem tailandês. A faixa de abertura do disco, “Feather”, tem como fio condutor a explosão emocional da chegada de BamBam ao aeroporto de Incheon quando se mudou para a Coreia do Sul, e a última música, “Wings”, desenha um retrato da sua vida actual, que “ganhou asas” com a popularidade dos GOT7.

De uma pena que atravessa a distância entre Banguecoque e Incheon, até um par de asas que permite a BamBam voar pela primeira vez a solo numa tournée mundial, “Sour & Sweet” será por certo o ponto fulcral das actuações do rapper tailandês.