Cheias | Pelo menos 15 mortos e quatro desaparecidos

Pelo menos 15 pessoas morreram no Sudoeste da China e quatro foram dadas como desaparecidas, na sequência de chuvas torrenciais no sudoeste do país, informou ontem a agência de notícias Xinhua.

As chuvas “mataram 15 pessoas e causaram o desaparecimento de quatro no município de Chongqing, no sudoeste da China”, de acordo com um relatório das autoridades locais, citado pela agência.

A confirmação da existência de vítimas surgiu um dia depois de os serviços meteorológicos terem alertado para possíveis catástrofes provocadas pelas chuvas, que atingiram grande parte do centro e sudoeste da China, ao mesmo tempo que foram batidos recordes de temperatura.

O Presidente chinês, Xi Jinping, “sublinhou que os principais responsáveis a todos os níveis devem assumir a liderança no combate às inundações, colocando a segurança das pessoas e dos bens em primeiro lugar e esforçando-se por minimizar quaisquer perdas”, acrescentou a Xinhua.

Como sinal da extensão dos danos, uma ponte ferroviária desmoronou-se parcialmente na terça-feira, devido à chuva em Chongqing, cidade-província com uma população de 31 milhões de habitantes, noticiou a Xinhua.

Na província vizinha de Sichuan, mais de 460 mil pessoas foram afectadas pelas chuvas torrenciais desta semana, acrescentou a agência na terça-feira.

De acordo com as autoridades, cerca de 85 mil pessoas foram retiradas das suas casas devido às chuvas, prevendo-se para esta semana “inundações repentinas nas zonas montanhosas” e “possíveis aluimentos de terras em alguns locais”.