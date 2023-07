Vice-presidente da China reúne com vice-presidente da Guiné Equatorial

O vice-presidente chinês, Han Zheng, reuniu-se ontem com o vice-presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Nguema Obiang Mangue, em Pequim.

Han disse que, graças aos esforços dos dois chefes de Estado, a China e a Guiné Equatorial viram o desenvolvimento profundo de sua parceria cooperativa abrangente.

A China considera a Guiné Equatorial uma amiga sincera e parceira confiável, disse Han,citado pela Xinhua, pedindo aos dois países que continuem a apoiar-se firmemente na salvaguarda dos respectivos interesses centrais, fortaleçam a troca de experiências na governança do Estado, melhorem os intercâmbios amistosos em todos os níveis, aprofundem a cooperação pragmática em vários campos e elevar as relações bilaterais a um novo patamar.

Nas actuais circunstâncias, a solidariedade entre a China e a Guiné Equatorial é inestimável. Os dois lados devem trabalhar juntos para salvaguardar os direitos e interesses legítimos dos países em desenvolvimento e a paz e o desenvolvimento em nível mundial, acrescentou o vice-presidente chinês.

Mangue afirmou que a Guiné Equatorial e a China compartilham uma amizade fraterna. O responsável da Guiné- Equatorial expressou sua sincera gratidão à China por assumir a liderança em ajudar o país durante a luta contra a pandemia da COVID-19, o que reforçou ainda mais a amizade tradicional entre os dois países.

A Guiné Equatorial considera a China uma parceira estratégica, respeita o princípio de Uma Só China, compromete-se firmemente a aprofundar a cooperação amistosa com a China e está disposta a fortalecer a coordenação com a China e a salvaguardar os propósitos e princípios da Carta da ONU, acrescentou.