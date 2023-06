Cinemateca Paixão | Festival “On The Road” exibe curtas locais

Começa hoje o “On The Road” Macao Youth Film Festival, que até meio de Julho irá exibir na Cinemateca Paixão 18 filmes e curtas de autores locais. Em destaque vão estar obras de António Faria e de estudantes de Macau. Pelo meio, o ecrã da Travessa da Paixão irá também mostrar documentários “cafeinados”, como o clássico “Coffee and Cigarettes” de Jim Jarmusch

Ainda antes de começar, Julho já fervilha na programação da Cinemateca Paixão. Hoje, às 19h30, o pequeno templo da sétima arte será palco da cerimónia de inauguração do “On The Road” Macao Youth Film Festival 2023, que irá exibir 18 filmes e curtas-metragens de cineastas locais, com destaque para cinco obras do realizador António Caetano Faria e seis trabalhos de estudantes locais.

O festival, que decorre até 16 de Julho, é apresentado pela organização como “uma mensagem dos produtores de audiovisual de Macau que conta a história do desenvolvimento do cinema local, das primeiras experiências de vídeo nos tempos de estudante, à primeira obra”, num constante movimento que leva a sétima arte por uma viagem intergeracional, “pela estrada fora”.

“On The Road” está dividido em três secções. A primeira centra-se em torno da carreira de António Caetano Faria, a segunda tem como epicentro a diversidade temática das curtas-metragens produzidas localmente. Finalmente, a terceira secção apresenta os primeiros passos das novas gerações com a exibição de curtas-metragens produzidas por estudantes de Macau.

Festa no ecrã

A obra que irá inaugurar hoje o festival é “Beautiful Game”, o mais recente filme de António Caetano Faria, que voltará a ser exibido no dia 7 de Julho, pelas 21h30.

A película do realizador local conta a história de busca da felicidade de uma família de Macau, dividida entre a luta pela sobrevivência e a realização de um sonho. O enredo vive do conflito e amor entre um pai e um filho. Ngai é um incansável dono de restaurante, que se entrega de alma e coração ao negócio, na esperança de deixar um legado duradoiro à família. Porém, o seu filho, Wo, acalenta o sonho de se tornar jogador profissional de futebol.

Entre o trabalho árduo e busca quimérica de glória desportiva, o pai tenta conciliar sentimentos contraditórios, entre apoiar o filho e continuar a tradição familiar. Por um lado, Wo entrega-se totalmente ao treino desportivo, devoção que não apazigua os receios do pai, que teme perder o “ganha-pão” da família se permitir que o filho fuja do caminho tradicional.

O festival irá apresentar outras películas de António Caetano Faria. No domingo, às 21h30, “Into the Void”, filme de 2013 que tece um poema visual sobre a fantasmagoria dos novelos de fumo de incenso e da combustão dos panchões.

Na segunda-feira, é exibido “Time Travel”, película de António Caetano Faria, Carolina Neves Rodrigues, um “documentário ficcional” que segue um jovem entre dois mundos: os modos de vida tradicionais da faina da pesca e a exuberante modernidade da cidade.

No dia 11 de Julho, às 19h30, é exibido “Ina and the Blue Tiger Sauna”, realizado por António Caetano Faria e Bernardo Rao, e no dia 5 de Julho o ecrã da Cinemateca Paixão projecta “RutZ”, um filme de viagem que acompanha uma jornada entre Buenos Aires e Medellín.

Preto e sem açúcar

Na categoria de curtas-metragens de estudantes locais serão exibidas seis obras em duas sessões. “409.9 MHz”, “Light on, Light off”, “The Pink Boxing Gloves”, “Nº001605”, “The Great Visiting” e “Back to the end”. As sessões estão marcadas para 8 de Julho, às 19h, e 15 de Julho às 14h.

Apesar de fora do cartaz do “On The Road” Macao Youth Film Festival, a selecção de Julho da Cinemateca Paixão apresenta dois documentários em que o café é mais do que uma bebida de acompanhamento e os cigarros ultrapassam a dimensão cancerígena.

“The Coffee Man”, do realizador australiano Jeff Hann, apresenta a caminha de um imigrante bósnio a viver na Austrália que busca a perfeição do café, do cultivo até à chávena, passando pelo estrelato em competições internacionais de café. O filme é exibido nos dias 6 e 15 de Julho, às 19h30 e 16h30, respectivamente.

No sábado, às 17h45, a Cinemateca Paixão acolhe a primeira de três sessões de exibição de “Coffee and Cigarettes”, o projecto de Jim Jarmusch que junta celebridades à frente de chávenas de café e um cinzeiro. Cafeína e nicotina são o pano de fundo para conversas inusitadas, mais ou menos ficcionadas, entre pares como Roberto Benigni e Steven Wright, Jack e Meg White da banda The White Stripes, Alfred Molina e Steve Coogan e Iggy Pop e Tom Waits.

“Coffee and Cigarettes” volta a ser exibido no dia 7 de Julho, às 19h30, e no dia 16 de Julho às 17h30.