Energia | Inaugurado maior complexo híbrido solar e hidroeléctrico do mundo

A China inaugurou o maior complexo híbrido solar e hidroeléctrico do mundo, com capacidade de geração de um milhão de quilowatts, avançou na segunda-feira à noite o portal de notícias chinês Yicai.

A central fotovoltaica de Kela, ligada no domingo, é a primeira fase do complexo híbrido Lianghekou, situado no curso do rio Yalong, na província central de Sichuan, que irá já fornecer electricidade à metrópole vizinha de Chongqing durante o pico de procura do Verão.

A imprensa chinesa destacou que é também o projecto híbrido solar e hidroeléctrico situado à maior altitude do mundo, já que o ponto mais elevado se encontra a cerca de 4.600 metros acima do nível do mar.

De acordo com o jornal de Xangai The Paper, as autoridades chinesas acreditam que o complexo Lianghekou evitará o uso de cerca de 600 mil toneladas de carvão e reduzirá as emissões de dióxido de carbono em mais de 1,6 milhões de toneladas por ano.

A China, que nos últimos anos promoveu uma forte aposta nas energias renováveis, prometeu atingir o pico de emissões até 2030 e a neutralidade das emissões até 2060.