UM | Curso de Verão de língua portuguesa em Julho

A Universidade de Macau (UM) irá acolher, entre os dias 10 e 28 de Julho, a 37.ª edição do Curso de Verão em língua portuguesa organizado pelo departamento de português da Faculdade de Letras da UM. As inscrições decorrem até ao dia 18 de Junho, devendo ser feitas online no website do departamento.

O Curso de Verão inclui cursos de língua portuguesa, cursos temáticos e clubes dedicados a várias expressões artísticas. As aulas realizam-se entre as 8h45 e as 13h. Todos os cursos contribuem para o desenvolvimento das competências linguística, sociolinguística, pragmática e sociocultural e da consciência intercultural dos participantes.

Os cursos de língua estão organizados em quatro níveis diferentes, correspondendo, em linhas gerais, aos níveis do Quadro Europeu Comum de Referência: básico (A1), elementar (A2), intermédio (B1 e B2), avançado (nível C). Os participantes são colocados na turma que melhor corresponder ao seu perfil linguístico, traçado a partir das respostas ao teste de colocação. As aulas de língua dos cursos A1 e A2 realizam-se entre as 9 e as 13h, no total de 60 horas lectivas. Os cursos de língua podem ser complementados por 15 horas de estudo autónomo, orientado pelos professores.

Além do desenvolvimento das competências receptivas e produtivas, escritas e orais, os cursos de língua incluem sessões dedicadas a questões de gramática, de vocabulário e a outras características específicas de cada nível e relevantes para os estudantes. A oferta de cursos temáticos inclui literatura, história, relações internacionais, tradução e tópicos de várias áreas sobre os países de língua portuguesa. Os estudantes podem ainda participar nos clubes dedicados a várias expressões artísticas associadas aos países de língua portuguesa. Estão previstos clubes de dança, música, poesia e linguagem cinética, bem como gastronomia e enologia.