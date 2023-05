Acidentes de trabalho | Mais de quatro mil casos em 2022

As autoridades registaram, no ano passado, um total de 4274 casos de acidentes de trabalho, sendo que 23,2 por cento diz respeito a quedas de pessoas, 18,4 por cento reportam-se a lesões como entalamento, perfuração ou corte e 15,6 por cento dos casos têm a ver com lesões causadas por esforço excessivo ou distorção do trabalhador.

Dos mais de quatro mil acidentes de trabalho resultaram nove mortes, com uma delas a levar à suspeita de infracção das disposições legais de segurança e saúde ocupacional.

Os dados divulgados pela Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais mostram que, no ano passado, foram sancionadas duas pessoas sobre dois casos, tendo-se verificado a existência de “deficiências no local de trabalho” que geraram os acidentes. Há ainda a registar 29 casos de sanção em processamento que envolvem 170 trabalhadores por violação do regime jurídico da reparação por danos emergentes de acidentes de trabalho e doenças profissionais.