Grupo Galaxy com receitas líquidas de 7,05 mil milhões

Os números foram revelados num comunicado enviado ontem à Bolsa de Hong Kong. A empresa espera criar 900 postos de trabalho para “residentes locais” com a abertura da fase 3 do Casino Galaxy

O Grupo Galaxy Entertainment registou receitas líquidas de 7,05 mil milhões de dólares de Hong Kong no primeiro trimestre do ano, de acordo com os dados divulgados ontem num comunicado à Bolsa de Hong Kong.

Segundo a informação partilhada, o grupo que controla a concessionária responsável pelo casino Galaxy registou um crescimento nas receitas líquidas de 72 por cento, em comparação com o primeiro trimestre do ano passado. Quando as receitas do primeiro trimestre deste ano são comparadas com o último trimestre do ano passado, o crescimento é mais significativo atingido os 142 por cento.

Neste período, o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização ajustado foi de 1,91 mil milhões de dólares de Hong Kong, em comparação com o montante de 0,6 mil milhões de dólares de Hong Kong no primeiro trimestre do ano passado.

Em comparação com o último trimestre de 2022, o aumento do valor do lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização ajustado é mais significativo. Entre Outubro e Dezembro do ano passado, o valor não foi além dos 0,2 mil milhões de dólares de Hong Kong, em comparação com os 1,91 mil milhões de dólares entre Janeiro e Março deste ano.

Confiança na recuperação

Com a revelação de alguns dados sobre a prestação do grupo, foram também divulgadas declarações do presidente Lui Che Woo, que se mostrou confiante na recuperação da indústria do turismo, após o levantamento das medidas de controlo da covid-19.

“A 8 de Janeiro de 2023, o Governo de Macau anunciou o fim oficial das restrições impostas pela Covid-19. Tem sido muito agradável ver o regresso dos clientes, após o relaxamento das restrições de viagem”, afirmou Lui Che Woo. “As chegadas de visitantes, a ocupação hoteleira, as receitas do jogo e as vendas a retalho registaram um bom crescimento”, acrescentou.

O presidente do grupo mostrou-se ainda confiante, principalmente com a abertura de novas instalações até ao final do ano. “Olhando para o segundo trimestre de 2023, esperamos mais melhorias à medida que mais instalações começam a ser exploradas, após o recrutamento adicional de pessoal, a expansão do número de voos e ferries e a abertura de novas instalações, como o Centro de Convenções Internacional Galaxy, o Hotel Raffles at Galaxy Macau e o Andaz Macau”, indicou.

O responsável apontou ainda que com a abertura da nova fase do empreendimento Galaxy vão ser criados cerca de 900 empregos para residentes locais.