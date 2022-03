IAM | Destruídos 720 quilos de leite vindos de Hong Kong

As autoridades de Macau destruíram “720 quilogramas de leite de Hong Kong”, depois de encontrarem vestígios do novo coronavírus no invólucro de plástico da embalagem, anunciaram ontem as autoridades.

A testagem foi realizada na noite de segunda-feira, durante uma inspecção regular de importação de alimentos, acrescentou o Instituto de Assuntos Municipais (IAM) em comunicado. O IAM sublinhou que “vai reforçar a limpeza e desinfecção das embalagens exteriores de frutas e alimentos da cadeia de frio importados do exterior, e aumentar o número de amostras recolhidas para testes”.

Actualmente, uma média de 100 mil caixas de alimentos congelados são desinfectadas semanalmente e 65 mil amostras de alimentos e frutas ambientais importados da cadeia de frio foram submetidas a testes de ácido nucleico para detecção do novo coronavírus, em 2021. Os trabalhadores do sector alimentar da cadeia de frio são obrigados a submeterem-se a testes de ácido nucleico a cada 48 horas, indicou o IAM.