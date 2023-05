AMCM | Depósitos aumentaram em Março

Em Março, os depósitos de residentes cresceram 1,6 por cento em comparação com o mês anterior, tendo atingido 706,0 mil milhões de patacas. Os números foram revelados na sexta-feira pela Autoridade Monetária de Macau (AMCM), com a publicação das estatísticas monetárias e financeiras.

Por sua vez, os depósitos de não-residentes cresceram 3,4 por cento em Março, tendo atingido 299,2 mil milhões de patacas. Por outro lado, os depósitos do sector público na actividade bancária caíram 0,8 por cento para 228,1 mil milhões de patacas.

Como resultado das alterações de Março, o total dos depósitos da actividade bancária registou um crescimento de 1,6 por cento face a Fevereiro, com o dinheiro guardado nos bancos locais a atingir 1.233,3 mil milhões de patacas. Entre este montante, a maior parte estava em dólares de Hong Kong (45,5 por cento), seguido por dólares americanos (23 por cento), patacas (20,4 por cento) e yuans (8,8 por cento).

Também os empréstimos internos ao sector privado cresceram 0,6 por cento em relação ao mês anterior, tendo atingido 569,8 mil milhões de patacas. No primeiro trimestre deste ano, os empréstimos bancários relacionados com indústrias transformadoras e construção e obras públicas aumentaram 4 por cento e 3,1 por cento, respectivamente, face ao último trimestre do ano passado. Os empréstimos concedidos ao sector da restauração, hotéis e similares e do comércio por grosso e a retalho registaram quedas de 3,8 por cento e 1,8 por cento, respectivamente.