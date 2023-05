Saúde | Três pessoas em estado crítico com gripe A e covid-19

Os Serviços de Saúde foram notificados na sexta-feira de duas pessoas em estado crítico na sequência de infecções de covid-19 e gripe A.

O caso grave do novo tipo de coronavírus foi detectado num homem de 41 anos de idade, visitante do Interior da China. O paciente começou a sentir sintomas como febre, tosse e dificuldades respiratórias no dia 22 de Abril e recorreu às urgências do Hospital Kiang Wu, onde foi diagnosticado com covid-19 e recusou internamento hospitalar. Cinco dias depois, os sintomas agravaram-se, forçando o paciente a recorrer de novo ao Serviço de Urgência do Hospital Kiang Wu. Posteriormente foi transferido para a Unidade de Cuidados Intensivos do Centro Hospitalar Conde de São Januário CHCSJ, onde foi diagnosticado com infecção pulmonar. Na noite de sexta-feira, o doente encontrava-se em estado crítico, necessitando de apoio do ventilador respiratório. As autoridades indicaram não conhecer o historial de infecção e vacinação do paciente.

O outro caso grave diz respeito a uma residente de Macau, com 64 anos de idade e historial clínico de doença crónica, que estava na sexta-feira em estado grave nos Cuidados Intensivos do CHCSJ na sequência de infecção por gripe A.

Com um quadro clínico dominado por infecção pulmonar e insuficiência respiratória, a paciente encontrava-se em estado crítico, necessitando de apoio de ventilador respiratório.

Os Serviços de Saúde não actualizaram a situação dos pacientes mencionados. Porém, acrescentaram que a menina de 8 anos que estava em estado grave devido a infecção de gripe A continua em estado crítico na Unidade de Cuidados Intensivos do Serviço de Pediatria do CHCSJ.

A criança tem um quadro clínico muito grave, com complicações por pneumonia, encefalopatia necrosante aguda e hemorragia cerebral.