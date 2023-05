Asma | Serviços atentos à “principal doença crónica” de Macau

De acordo com os Serviços de Saúde (SS), a asma é a principal doença crónica que afecta crianças e adultos e a previsão aponta para o aumento de casos nos próximos anos, seguindo a tendência internacional.

As autoridades indicam que em 2021 o número de doentes asmáticos era de 2.515, representando 0,4 por cento da população total no final do ano em causa. Entre estes casos, a faixa etária entre os 60 e os 74 anos representa o segmento da população com maior incidência de asma (25,6 por cento).

Para marcar a data em que se assinala o Dia Mundial da Asma, os SS citam dados da Organização Mundial de Saúde que refere que em 2019 a asma afectava cerca de 262 milhões de pessoas e causou 461 mil mortes.

Os sintomas mais comuns são tosse, aperto no peito e dificuldade em respirar, agravando-se frequentemente durante a noite ou com o exercício físico.

Sendo difícil apontar uma causa para a asma, sabe-se que a probabilidade de contrair a doença pode ser hereditária, afectar pessoas que têm outras alergias como eczema e rinite, que tenham nascido de parto prematuro ou com peso abaixo do normal, que tenham exposição prematura a fumo do tabaco. A poluição atmosférica é outro factor que contribui para o aumento da taxa de incidência.

Os SS enumeram entre os factores de risco mais comuns da asma o tabagismo, “poeiras, poluição do ar, baratas e seus excrementos, pelos de animais de estimação, fumo causado pela queima de papéis votivos, alimentos alérgicos (por exemplo, camarões, caranguejos e moluscos).