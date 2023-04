Covid-19 | Testes exigidos para entrar no Interior

Após o anúncio da subida do número de casos de covid-19, quem quiser entrar no Interior e tenha estado no estrangeiro enfrenta de novo mais restrições

A partir de amanhã, as pessoas que pretendam entrar no Interior a partir de Macau, e tenham um histórico de viagem nos últimos sete dias ao estrangeiro e Taiwan, estão obrigadas a apresentar o resultado negativo de um teste rápido ou de ácido nucleico. O apertar das restrições de viagem para o Interior surge depois de, na quarta-feira, as autoridades terem admitido o surgimento de novos surtos de “pequena dimensão”.

“As pessoas com idade superior a 3 anos que tenham histórico de viagem/residência na Região de Taiwan ou em países estrangeiros nos últimos 7 dias, quando se deslocam pela primeira vez ao Interior da China através da RAEM, devem exibir o certificado de resultado negativo do teste rápido de antigénio ou do teste de ácido nucleico, emitido nas últimas 48 horas, após a data de amostragem”, foi indicado pelo Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus.

A reboque do Interior, como tem sido a política de covid-19 dos Serviços de Saúde, também na quarta-feira, a RAEM admitiu pela primeira vez em meses a existência de dois casos de covid-19.

No entanto, ao contrário da prática do passado, o centro de contingência respeita agora os dados pessoais do infectados, pelo que apenas se sabe que os dois infectados foram levados para “instalações de isolamento”.

Restrições em vigor

Além da nova restrição para quem quer entrar no Interior a partir de Macau, mantêm-se em vigor várias outras limitações. Quem entrar no Interior vindo de Macau e que tenha passado por qualquer país do resto do mundo, à excepção de Hong Kong, está obrigado a utilizar um canal específico para passar a fronteira e não pode usar a via para veículos.

Por sua vez, os passageiros que façam escala em Macau com destino ao Interior, devem ainda apresentar um certificado de resultado negativo do novo tipo de coronavírus (teste rápido de antigénio ou teste de ácido nucleico), antes de embarcar no voo para Macau ou no Aeroporto Internacional de Macau.

No entanto, esta exigência é dispensada para crianças com idade igual ou inferior a 3 anos e os membros das tripulações de aeronaves portadores do cartão válido de uso exclusivo. A declaração de resultado do teste rápido de antigénio e a consulta do resultado de teste de ácido nucleico podem ser efectuadas através do portal https://app.ssm.gov.mo/generalrat.