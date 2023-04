Jogo | Macau central na recuperação nos mercados da Ásia-Pacífico

A agência de rating Moody’s prevê que o sector do jogo na região da Ásia-Pacífico, onde Macau se inclui, irá beneficiar do facto de os consumidores destes países e territórios “continuarem, selectivamente, a gastar dinheiro no entretenimento” depois de um longo período de restrições no contexto da pandemia.

Segundo o portal GGRAsia, os analistas apontam que o jogo “vai ser impulsionado pela recuperação de Macau”, enquanto a expansão do mercado dos casinos nos EUA será “moderada, tendo em conta os recordes de receitas obtidas em 2021 e 2022”.

“A China tem registado impedimentos na recuperação do jogo, mas vai agora ajudar à recuperação do sector hoteleiro no estrangeiro, que tem sido demorada”, aponta a Moody’s, que fala ainda do caso de Macau e dos crescimentos previstos ao nível dos ganhos EBITDA [ganhos antes do pagamento de impostos, juros ou amortizações]. “O EBITDA do sector do jogo vai crescer de 20 para 25 por cento nos próximos 12 ou 18 meses, comparando com os 17 por cento de 2022. Estima-se que a esperada recuperação de Macau e a continuidade da recuperação de Singapura, e outras localizações na região do sudeste asiático, poderão levar a uma expansão do crescimento, tendo em conta os níveis depressivos registados desde 2020.” Pelo contrário, o sector do jogo norte-americano deverá “crescer num ritmo mais moderado nos próximos meses”.