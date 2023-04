Turismo | Março com 1,96 milhões de visitantes

Em Março, Macau recebeu 1,96 milhões de turistas, o que significa um aumento de 271,4 por cento, em termos anuais e de 22,8 por cento, face a Fevereiro. Os dados foram publicados ontem pela Direcção de Serviços de Estatística e Censos (DSEC).

No mesmo período, os números de turistas individuais (979.152) e de excursionistas (977.715) subiram 522,7 por cento e 164,5 por cento, respectivamente, em termos anuais. No entanto, o tempo de permanência dos visitantes foi de 1,2 dias, idêntico ao mês homólogo do ano transacto.

O período médio de permanência dos turistas (2,2 dias) teve uma redução de 1,4 dias, enquanto o dos excursionistas (0,3 dias) aumentou 0,2 dias. O comunicado da DSEC deixa de fora o número de turistas internacionais. Contudo, indica que entre os 1,96 milhões de turistas, 1,24 milhões vinham do Interior, 622 mil de Hong Kong e 27 mil de Taiwan.