UMTec | 2022 fechou com lucro de 2,6 milhões

A UMTec, empresa detida pela Universidade de Macau, registou no ano passado um lucro de 2,6 milhões de patacas. Os resultados foram publicados no portal do Gabinete para o Planeamento da Supervisão dos Activos Públicos, liderado por Sónia Chan.

A UMTec é detida a 100 por cento pela Universidade de Macau e dedica-se a actividades “investigação profissional”, “consultadoria, transferência de tecnologias e apoio técnico”.

As receitas da empresa de 18 milhões de patacas deveram-se quase exclusivamente a contratos de prestação de serviços. Ao longo do ano, a UMTec financiou a subsidiária Companhia de Formação Tecnológica da UMTec, que opera em Zhuhai e é gerida por residentes do Interior, em mais de 50 mil patacas.