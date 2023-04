Reservatório | Passagem para peões fechada mais de um ano

Estará encerrada ao público, entre sexta-feira e Julho do próximo ano, a passagem superior para peões situada entre o parque do reservatório e a Avenida da Amizade. O encerramento deve-se às obras de construção da via de acesso (A2) entre a zona A dos novos aterros e a península de Macau.

Para a realização da obra será ainda necessário demolir temporariamente o acesso da passagem superior para peões, situado ao lado da Avenida da Amizade, no intuito de articular com a construção do viaduto, sendo também realizados trabalhos de aperfeiçoamento da passagem superior para peões. Estes incluem a ligação ao lado oeste da zona A dos novos aterros.