Turismo | Cinco milhões de visitantes no primeiro trimestre

Helena de Senna Fernandes, directora da Direcção dos Serviços de Turismo (DST), adiantou ontem que Macau recebeu cerca de cinco milhões de turistas no primeiro trimestre deste ano. Os números foram avançados num discurso proferido na acção promocional “2023 Enjoy Xiamen”, que decorreu ontem na Doca dos Pescadores, tendo a responsável adiantado que, desse grupo, a fatia dos turistas da China foi de 3,25 milhões.

Os dados mostram ainda um crescimento de 89 por cento em termos anuais, o que, para Senna Fernandes, é demonstrativo da grande vontade, da parte dos turistas do interior da China, em visitar Macau.

Na mesma ocasião, Weifeng, vice-director do departamento de cultura e turismo da cidade de Xiamen, província de Fujian, disse pretender partilhar alguns aspectos turísticos da cidade chinesa com Macau, dadas as semelhanças existentes, esperando também uma maior interligação com o território em matéria de políticas, produtos e serviços.

Helena de Senna Fernandes, directora da Direcção dos Serviços de Turismo, frisou que Macau e Fujian pertencem à Aliança de Promoção Turística da Rota da Seda Marítima da China, existindo, em ambos os locais, a crença na fé Mazu, ou A-Má, sendo que em Xiamen existem projectos ligados ao turismo marítimo para divulgar esta fé. A responsável confirmou que o sector local vai estar em Xiamen dia 5 de Maio para participar numa feira de viagens, a fim de aumentar a interacção turística entre as duas cidades.