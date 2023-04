PJ | Descoberto corpo de idoso na colina de Mong-Há

A Polícia Judiciária (PJ) descobriu na terça-feira o corpo de um idoso na colina de Mong-Há. Segundo o jornal Ou Mun, estão, para já, afastados indícios de crime, pois não foram encontrados sinais de agressão no corpo tendo as autoridades indicado que o homem pode ter-se sentido mal e falecido devido à falta de socorro.

Familiares do falecido disseram às autoridades que o homem se tinha queixado, nos últimos dias, que não se sentia bem. O corpo foi descoberto perto de um arbusto às 14h30 por um caminhante que passava no local, que alertou as autoridades. O falecido tinha 73 anos e frequentava o local muitas vezes.