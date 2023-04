IC | Apoiadas obras de restauro na residência consular

O Instituto Cultural (IC) vai apoiar as obras de restauro do edifício secundário da Residência Oficial do Cônsul-Geral de Portugal em Macau e Hong Kong com 1,2 milhões de patacas. A informação foi divulgada ontem por Leong Wai Man, vice-presidente do Conselho do Património Cultural e presidente do IC, no final de uma reunião plenária ordinária do órgão de consulta do Governo para assuntos de salvaguarda do património cultural.

O edifício secundário da residência do cônsul serve normalmente como residência do director do Instituto Português do Oriente (IPOR).

Na reunião de ontem, de acordo com a TDM – Rádio Macau, Choi King Long, representante do IC, afirmou ainda que os conselheiros manifestaram apoio às obras de restauro do muro antigo das ruínas da fábrica de Panchões Iec Long, orçamentadas em 100 mil patacas, e de um portão perto da Calçada do Amparo, no valor de 350 mil patacas.

No encontro foram também apresentados aos novos membros do conselho os seis edifícios do quarto grupo de Bens Imóveis de Macau que deverão ser alvo de protecção, no âmbito da salvaguarda património cultural local. Os imóveis em consulta pública para classificação são a Casa Comemorativa Sun Yat Sen, a Casa da Família Chio, na Travessa da Porta, o Antigo Matadouro Municipal, na Rua de São Tiago da Barra, o Antigo Posto de Saúde de Coloane e ainda dois conjuntos de antigas moradias para funcionários públicos na Avenida do Coronel Mesquita.