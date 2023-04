Jogo | Receitas dos primeiros 10 dias de Abril abaixo do fim de Março

Estimativas apontam para que nos primeiros 10 dias de Abril os casinos de Macau tenham apurado cerca de 4 mil milhões de patacas em receitas brutas. O montante é inferior ao registado nos últimos 12 dias de Março, altura em que os analistas consideram que o sector teve uma performance acima do expectável

Após um final de Março fulgurante para as receitas dos casinos de Macau, os primeiros dez dias de Abril vieram colocar alguma água na fervura e ajustar os resultados para níveis mais habituais.

Segundo os analistas da Citigroup e da JP Morgan Securities (Asia Pacific), durante os primeiros dez dias de Abril as receitas brutas dos casinos foram de cerca de 4 mil milhões de patacas. Valor que “implica receitas diárias de cerca de 400 milhões de patacas” e que “fica abaixo das cerca de 495 milhões de patacas diárias apuradas nos últimos 12 dias de Março”, referem os analistas da Citigroup, George Choi e Ryan Cheung, citados pelo portal GGR Asia. Choi e Cheung acrescentam que a diferença entre os resultados dos dois períodos pode dever-se à excessiva, fora do normal, performance do final do mês passado.

Face à discrepância de resultados, ainda para mais tendo em conta os feriados de Páscoa, os analistas da JP Morgan admitem a possibilidade de “existir uma potencial margem de erro nas análises semanais” à performance da indústria do jogo. “Em qualquer semana podemos ter desvios nas estimativas entre 5 e 10 por cento, por isso achamos que as receitas brutas nos primeiros 10 dias de Abril possam ser um pouco mais fortes do que 400 milhões de patacas diárias”, é acrescentado.

Visto à lupa

A JP Morgan Securities (Asia Pacific) realça que os resultados do início do mês são “encorajadores” e apontam para um ritmo de receitas brutas ao longo do mês na ordem dos 70 por cento dos níveis pré-covid-19”.

Desde que Macau e o Interior da China deixaram cair as restrições fronteiriças impostas pela política de zero casos de covid-19, vários analistas da indústria argumentaram que o aumento de entradas de visitantes não tem uma correspondência directa com as receitas dos casinos, em particular quando comparado com o período pré-pandémico.

Ainda assim, a indústria turística tem revelado melhorias significativas desde o início do ano, exemplo disso foram os seis dias que coincidiram com a Páscoa e o feriado de Ching Ming, quando entrou em Macau quase meio milhão de pessoas.

A Citigroup indica ainda, com base em fontes do sector, que “o volume de negócios do sector VIP caiu cerca de 10 por cento, em termos mensais, registando um nível normal, enquanto o segmento de massas se manteve em valores semelhantes, quando comparados com o mesmo período do mês passado”.

Os analistas estimam que a indústria do jogo, se mantiver o ritmo verificado até aqui, deverá apurar no mês de Abril cerca de 12 milhões de patacas, montante que representa cerca de 51 por cento do registo de Abril de 2019.