Falando sobre as raízes da sabedoria – Cai Gen Tan 菜根譚

Tradução de André Bueno

(continuação)

181.

Tramar intrigas, ter hábitos inconvenientes, fazer coisas estranhas, essas são as causas dos problemas do mundo.

Somente por meio da virtude, no cotidiano, se pode preservar a natureza original, e se conseguir a paz harmoniosa.

182.

Diz um provérbio: ‘ao escalar uma montanha, deve-se suportar a subida, ao caminhar pelo gelo deve-se suportar a ponte perigosa’.*

A palavra ‘suportar’ tem um significado muito importante.

Ao ver corações inclinados ao mal, e uma vida cheia de frustrações, pensamos: ‘quantas pessoas, por não terem a habilidade de ‘suportar’, caem em desgraça, e encontram infortúnios?’

*Gelo quebradiço que ocorre na superfície dos lagos congelado.

183.

Aquele que exagera em seus sucessos, e se gaba de suas criações literárias, depende de coisas externas para agradar a si mesmo.

Não se dá conta de que aquele que preserva a pureza original de seu coração, sem ter grandes sucessos, ou escrever grandes coisas, se realiza como uma pessoa magnânima.

184.

Se em meio às ocupações e dificuldades, alguém deseja um momento de descanso, deve ter autoridade para tomá-lo; se em meio ao ruído e a confusão, alguém deseja silêncio e calma, deve dominar a arte da tranqüilidade;

Do contrário, esse alguém estará sempre sujeito a modificar-se, uma constante vítima das circunstâncias.

185.

Não vá contra o que diz seu coração, não leve suas emoções ao extremo, não esgote suas forças e recursos.

Siga esses três conselhos, e alcançará uma virtude apreciada pelo mundo, a continuidade da vida, e a felicidade para os descendentes.

186.

O serviço público tem dois preceitos: ‘A imparcialidade dá o exemplo, a retidão confere autoridade’.

O cuidado de uma casa tem dois preceitos: ‘Tolerância gera harmonia, simplicidade gera a fartura’.

187.

Quando desfrutar da riqueza, esteja consciente das adversidades, e do risco de cair na pobreza.

Quando aproveitar a juventude, esteja consciente das dificuldades da velhice.

188.

Ao se conduzir de modo apropriado no mundo, não seja moralista demais, e prepare-se para ser insultado e caluniado.

Ao tratar com as pessoas no mundo, não seja exigente demais com elas, e compreenda que são uma mescla de virtude e vício.

189.

Não provoque inimizade com pessoas de baixo caráter, elas já têm seus próprios rancores;

Não louve pessoas já realizadas e superiores, elas não concedem favores de forma ordinária.

190.

Os males causados pelos desejos irrefreados podem ser curados, mas os males causados por uma percepção equivocada das coisas são muito difíceis de curar.

As barreiras formadas pelo materialismo podem ser facilmente eliminadas, mas as barreiras do entendimento são muito difíceis de eliminar.

192.

É preferível a perfídia e a zombaria dos néscios, do que suas louvações e elogios.

É preferível a censura dos sábios, ao invés de sua tolerância e perdão.

193.

Quem é materialista, e prejudica a sua conduta moral; o dano é óbvio e superficial.

Quem persegue a reputação moral, disfarçando sua maldade de virtude; o dano é oculto e profundo.

194.

Receber bondade, sem retribuir;

Pensar em vingança, mesmo diante de uma pequena ofensa;

Dar ouvidos e acreditar em mexericos;

Ver a bondade em plena luz do dia, e não acreditar nela;

Essas são as características de uma pessoa de baixo caráter moral; corte-a de suas amizades.

195.

Quando uma pessoa pequena calunia um Educado, é como uma nuvem que obscurece o sol; em pouco tempo, ele volta a brilhar.

Mas aquele que busca benefícios, em troca de favores, é como um vento ruim; ele invade o corpo, e causa uma doença invisível.

196.

Nas ladeiras altas e inclinadas nas montanhas não crescem árvores, mas os vales com rios e lagos estão cheios de vegetação florescente.

Nas cachoeiras não se encontram peixes, mas os tanques tranqüilos e profundos estão cheios de peixes e tartarugas.

Uma conduta muito severa e rígida, uma mente fechada e um coração estreito são coisas com as quais um sábio cuida.

197.

O Educado é sempre modesto e compreensivo; quem fracassa, em geral, é obstinado e inflexível.

198.

Na vida cotidiana, não se envolva demais com gente pequena, para não cair nas suas vulgaridades.

Ao realizar ações meritórias, não se afaste da gente vulgar, mas também não espere sua aprovação.

199.

O sol está se pondo, as nuvens e o Céu são magníficos ao entardecer;

O ano está terminando, e as folhas de laranjeira desprendem um aroma sublime;

Nos últimos anos de seu Caminho, o sábio já refinou seu espírito cem vezes.

200.

A águia, de pé, parece estar dormindo; o tigre, quando avança, parece cansado; por meio desses disfarces, eles apanham suas presas.

Assim, o Educado não revela sua inteligência, nem faz alarde de seus talentos, e desse modo leva a cabo suas difíceis tarefas.

201.

A simplicidade é uma qualidade virtuosa; mas, levada ao extremo, se transforma em sovinice, mesquinharia vulgar, e atrapalha o Caminho.

A modéstia também é uma boa qualidade; mas levada ao extremo, se transforma em leniência, complacência vulgar, e hipocrisia.

202.

Não se angustie quando as coisas não vão como o desejado, nem se regozije com qualquer prazer;

Não espere que a tranqüilidade dure muito tempo, nem tema as dificuldades para começar uma tarefa.

203.

Uma família que gosta muito de festas e bebidas não é uma boa família;

Um mestre que busca os prazeres da carne não é um bom mestre;

Um oficial que pensa demais na sua carreira não é um bom oficial.

204.

As pessoas tomam por prazeroso aquilo que as satisfaz; mas, quando seus corações estão cheios de prazeres, elas ficam amarguradas.

Por isso, o sábio se compraz com aquilo que contraria seus desejos, e no fim, sua amargura se transforma em alegria.

205.

Quem vive satisfeito e na abundância é como água, a ponto de transbordar: não se pode aumentar uma só gota.

Quem vive em crise e perigo constante, é como madeira a ponto de quebrar: não se pode aumentar nem um pouco a pressão.

206.

Com olhos tranqüilos, observa as pessoas;

Com ouvidos sóbrios, escute as palavras;

Com o coração tranqüilo, perceba os problemas;

Com a mente serena, encontre a razão das coisas.

207.

Um Educado é aberto e generoso, goza de bondade e prosperidade, e faz tudo com verdadeira alegria.

Uma pessoa pequena vive miseravelmente, sua visão é estreita, suas ações são estéreis, e tudo o que faz é com o espírito de avareza.

208.

Ao escutar que alguém fez o mal, não se apresse em condená-lo; podem ser apenas calúnias.

Ao escutar que alguém fez o bem, não se apresse em elogiá-lo; pode ser apenas uma artimanha.

209.

Uma pessoa rude e impetuosa não termina nada;

Uma pessoa tranqüila é abençoada em tudo o que faz.

210.

Ao tratar com as pessoas, não seja seletivo ou exigente demais, ou poderá afastar pessoas que poderiam ser úteis.

Ao fazer amizades, não seja seletivo ou exigente de menos, ou atrairá apenas os bajuladores.

211.

Em meio aos ventos cortantes e chuvas violentas, firme seus pés;

Em meio ao mato alto e campos de flores, olhe para cima;

Em meio a um Caminho perigoso e difícil, olhe para a trilha.

212.

Uma pessoa casta e íntegra cultiva sua amabilidade, e assim, não abre portas para o desentendimento.

Uma pessoas que busca honra e posição deve cultivar a virtude da modéstia, e assim, não abrirá portas para a intriga.

213.

Ao ocupar um cargo oficial, não envie cartas sem selo; seja difícil de ver, evitando oportunistas e bajuladores.

Ao visitar sua aldeia, não seja orgulhoso nem mal humorado; seja fácil de ver, fortalecendo as antigas e verdadeiras amizades.

214.

A uma pessoa de posto alto se mostra respeito, e assim, evita-se a baixeza;

A uma pessoa comum se mostra respeito, e assim, evita-se a arrogância.

215.

Quando as coisas vão contra sua vontade, pense naqueles cuja situação não é boa como a sua; seu sofrimento desaparecerá.

Quando seu coração estiver desalentado, pensa naqueles cujos sucessos superam aos seus; você se sentirá renovado.

216.

Não faça promessas impensadas, com a desculpa de que estava feliz;

Não fique encolerizado, com a desculpa de que estava bêbado;

Não discuta por nada, abusando da vontade alheia;

Não abandone uma tarefa, com a desculpa de que está cansado.

217.

Quem compreende perfeitamente um livro, alcança o ponto em que suas mãos e pés bailam juntos, e ele não cai nem na rede nem no anzol.*

Quem observa as coisas com perfeição, chega ao ponto em que seu coração se funde com o espírito das coisas, e ele não deixa pegadas no chão.**

* Não se atrapalha com as palavras ou pensamentos.

**Agir natural e isento.

218.

O Céu torna alguém sábio para ensinar o povo ignorante, mas no mundo, há quem se vanglorie de seus conhecimentos somente para mostrar aos outros seus defeitos.

O Céu torna alguém rico para que alivie o sofrimento das multidões, mas há quem use da riqueza para abusar e maltratar os pobres.

Ah, essas pessoas ofendem a vontade do Céu!

219.

O sábio não tem preocupações, o parvo não tem entendimento; com ambos, se pode estudar e construir.

As pessoas com propensões destacadas, mas sem um guia, desenvolvem apenas um aspecto da percepção e do entendimento; isso as torna introspectivas e desconfiadas, e é difícil ajudá-las.

220.

A boca é a porta da mente; vigie-a com cuidado, ou deixará escapar suas intenções ocultas.

Os pensamentos são os pés da mente; controle-os firmemente, ou será levado para o Caminho da perdição.

(continua)

* O Cai Gen Tan菜根譚foi escrito no século XVI pelo erudito Hong Yingming 洪應明 (ou Hong Zicheng洪自誠, 1572-1620), próximo ao final da dinastia Ming大明 (1368-1644). (…) Hong buscava estabelecer uma analogia entre as três grandes correntes do pensamento chinês em sua época: Confucionismo, Daoísmo e Budismo Chan (Zen). O livro de Hong é uma apresentação de trezentos e sessenta aforismos sobre os mais diversos aspectos da vida, sempre baseado nos ensinamentos das três grandes linhas