Hong Kong | John Lee aponta ao desenvolvimento económico e turístico

John Lee, chefe do Executivo da Região Administrativa Especial de Hong Kong (RAEHK), disse nesta terça-feira que o governo da RAEHK tem dois objectivos principais, incluindo as preparações para o retorno total à normalidade, concentrando-se no desenvolvimento económico e a promoção de Hong Kong para visitantes estrangeiros e chineses da parte continental.

Lee destacou em conferência de imprensa que, à medida que o trabalho de prevenção e controlo da Covid-19 entra numa nova etapa, o governo da RAEHK estabeleceu duas metas principais para o futuro.

Ressaltou que, desde que a primeira fase de reabertura da fronteira entre Hong Kong e a parte continental da China começou a 8 de Janeiro, todos os pontos de controlo estão a atingir os objectivos para uma reabertura segura, ordenada e suave.

Com o rápido retorno de Hong Kong à normalidade, Lee revelou que o governo da RAEHK está a implementar uma enorme campanha de turismo no exterior e na parte continental da China, incluindo “Hello Hong Kong”, uma campanha global para atrair visitantes.

O líder da antiga colónia britânica anunciou também que fará uma visita de serviço à Arábia Saudita e aos Emirados Árabes Unidos este sábado para contar as boas histórias de Hong Kong e as oportunidades na região.