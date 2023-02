Taiwan | Pequim condena aproximação à República Checa

A líder de Taiwan, Tsai Ing-wen, reafirmou na segunda-feira os laços com Praga, durante uma conversa por telefone com o presidente eleito da República Checa que despertou a ira de Pequim. Tsai Ing-wen disse que “os dois governos gozam de laços profundos e partilham os valores da liberdade, da democracia e dos direitos humanos”, avançou a Agência Central de Notícias de Taiwan, que citou o porta-voz presidencial Lin Yu-chan.

“Com base nestes laços cordiais, o governo de Taiwan deseja aprofundar os intercâmbios e a cooperação com a República Checa em áreas-chave, incluindo fabrico de semicondutores, formação de talento em tecnologias de ponta e a reestruturação das cadeias de fornecimento”, disse Lin.

A porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Mao Ning, disse que Pavel agiu em “desafio à repetida dissuasão e queixas por parte da China” e que “espezinhou a linha vermelha estabelecida” por Pequim.

“A China opõe-se veementemente a este tipo de contactos e apresentou uma queixa solene ao lado checo”, afirmou Mao, em conferência de imprensa, acrescentando que a República Checa deve tomar medidas para “reduzir o impacto negativo deste incidente, de modo a evitar danos irreparáveis nas relações bilaterais com a China”.

Pavel, um general aposentado do exército, vai suceder a Milos Zeman no cargo. Zeman foi criticado pelas suas posições a favor da Rússia e da China. O presidente eleito, que concorreu como independente, é um ex-presidente do comité militar da NATO, o mais alto corpo militar da aliança.