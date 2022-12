Líder da Coreia do Norte quer reforçar capacidade de autodefesa do país

O líder da Coreia do Norte apresentou novos objetivos militares aos funcionários do Partido dos Trabalhadores, no poder, noticiou hoje a agência oficial estatal KCNA, sugerindo que os testes de armas vão continuar no próximo ano.

Kim Jong-un “estabeleceu novos objetivos essenciais para reforçar a capacidade de autodefesa, que serão implementados em 2023”, avançou a KCNA, sem dar pormenores.

O líder norte-coreano preside atualmente a uma reunião anual do partido, em Pyongyang, onde também outros líderes do partidários apresentam objetivos políticos para 2023 em áreas essenciais como diplomacia, segurança e economia.

No seu relatório, Kim “analisou e avaliou a nova situação difícil que surgiu na península coreana”, em que sublinhou “a direção da luta contra o inimigo” à qual o “deve aderir”, disse a KCNA, numa aparente referência à recente escalada de tensões entre as duas Coreias.

A Coreia do Norte, com armas nucleares, conduziu este ano uma série recorde de testes de armas, incluindo lançamentos de mísseis balísticos intercontinentais (ICBM), continuando a desafiar as sanções da ONU.

Na segunda-feira, os militares sul-coreanos anunciaram também que tinham destacado caças e helicópteros de combate depois de cinco ‘drones’ [aparelhos aéreos não tripulados] norte-coreanos terem entrado em território do Sul, um dos quais atingiu o espaço aéreo perto de Seul.

Geralmente, as reuniões plenárias de fim de ano da Coreia do Norte permitem conhecer as prioridades do regime, a nível interno e externo. Analistas disseram esperar pormenores sobre a reunião no final desta semana.