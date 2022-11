Covid-19 | Residente do Interior diagnosticado no sábado

DR

O Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus revelou no sábado ter detectado mais um caso positivo de covid-19 referente a um homem de 48 anos, residente do Interior da China, que estava sob controlo das autoridades de saúde. O indivíduo estava em quarentena desde a passada terça-feira por ter sido considerado “pessoa de contacto próximo não nuclear” do trabalhador de limpezas em obras remodelação que acusou positivo na passada segunda-feira.

O homem diagnosticado no sábado viajou no mesmo autocarro que o morador de Zhuhai no dia em que foi em que este foi dado como caso positivo.

O indivíduo com o mais recente diagnóstico positivo de covid-19 apresenta sintomas como tonturas e febre e foi encaminhado para o tratamento médico em isolamento no Centro Clínico de Saúde Pública no Alto de Coloane.

Na sexta-feira, foi também detectado um caso positivo de covid-19 referente a um turista do Interior da China, com 33 anos de idade. À semelhança do que acontecera no passado, quem teve itinerários semelhantes ao indivíduo terá de fazer três testes de ácido nucleico em três dias consecutivos.

O homem passou apenas um dia em Macau, até que as autoridades de Zhuhai notificaram as suas congéneres de Macau de um conjunto de amostras mistas com resultado positivo recolhidas no aeroporto da cidade vizinha.

No sábado, a secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, Elsie Ao Ieong U, afastou a possibilidade de selar o Casino StarWorld de Macau, onde os turistas em questão fizeram check-in e onde não permaneceram mais de uma hora. “Tendo em conta aos respectivos itinerários, não há necessidade de controlar o hotel onde este ficou hospedado”, afirmou a governante, acrescentando que “o referido caso importado de infecção assintomática, chegou a um hotel de Macau à noite e que a situação foi controlada de imediato pelos Serviços de Saúde antes de este pernoitar”. A secretária sublinhou ainda “que o risco de pandemia em Macau é relativamente baixo”.