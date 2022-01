Detectado novo caso assintomático de covid-19

Foi detectado, no sábado, mais um caso de infecção com o vírus SARS-Cov-2, classificado como assintomático e importado. Segundo o Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus, o paciente é um residente com 45 anos, vacinado, que viajou da Tailândia, via Singapura.

O homem foi inoculado com duas doses da vacina da AstraZeneca em Outubro e Dezembro, e no dia 30 de Dezembro foi testado na Tailândia, com resultado negativo. Após a viagem, feita no dia seguinte, o residente acabou por testar positivo à covid-19.

Numa nota divulgada ontem, as autoridades informaram que o residente está infectado com a variante Delta e não apresenta sintomas.

Novas regras

Entretanto, desde as 15h de domingo é imposta quarentena de14 dias, nunca inferior a sete, a todas as pessoas que viajem para Macau e que estiveram no distrito de Beilun, em Ningbo, na província de Zhejiang.

As autoridades apontam que todos os indivíduos que tenham estado neste local e que entraram em Macau terão código de saúde convertido para amarelo, devendo ser submetidos a auto-gestão de saúde de 14 dias, a contar do dia de saída do local, e realizar cinco testes de ácido nucleico.

Além disso, a partir de quinta-feira entram em vigor novas medidas de despiste da pandemia. Todos os indivíduos provenientes de países de “extremo alto risco”, tal como Filipinas, Rússia, Brasil, Índia ou EUA, num total de 22, devem apresentar três certificados negativos do teste de ácido nucleico realizados nos últimos cinco dias à viagem. A quarentena cumprida em Macau deve ser de 28 dias.

Relativamente a quem viaja de outros países, deve apresentar à chegada ao território um certificado negativo do teste de ácido nucleico, além da quarentena obrigatória de 21 dias. Quem tenha idade igual ou superior a 12 anos deve apresentar o certificado que comprove a toma de, pelo menos, uma dose da vacina há, pelo menos, 14 dias, sendo que a última dose da vacina deve ter sido administrada num período de sete meses.

Entretanto, na China, foram detectados, entre domingo e segunda-feira, 161 novos casos de covid-19, 101 deles por contágio local. A maioria encontrados na cidade de Xian, que tem estado confinada desde finais de Dezembro.