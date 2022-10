Semana de grandes eventos mostra que a cidade está ‘aberta para negócios’

O lançamento de vários eventos de grande escala esta semana, incluindo duas conferências financeiras globais, mostrará que Hong Kong está “aberta aos negócios” e oferece vantagens claras, disse Secretário das Finanças da cidade. A Cimeira de Investimento dos Líderes Financeiros Globais decorrerá de terça-feira a quinta-feira, enquanto a Semana FinTech de Hong Kong, com a duração de cinco dias, terá início hoje, segunda-feira. Os eventos serão seguidos pelo Hong Kong Sevens de três dias, que têm início na sexta-feira.

“Penso que estas séries de eventos em que participarão locais e pessoas do estrangeiro mostrarão em primeiro lugar a importante mensagem de que Hong Kong está aberta para negócios e que as nossas vantagens são óbvias”, disse o Secretário das Finanças Christopher Hui Ching-yu no domingo. “Queremos aproveitar esta oportunidade para mostrar aos investidores ou empresários locais e estrangeiros quais são as vantagens de Hong Kong”.

Hui revelou também que a Semana FinTech de Hong Kong, apoiada pelo governo, atrairia mais de 12.000 espectadores, de uma estimativa anterior de cerca de 20.000, e mais de 300 organizações participantes. Os Serviços Financeiros e o Gabinete do Tesouro e InvestHK, o braço de promoção de investimentos do governo, que co-organizou o evento, tinham dito anteriormente que esperavam que mais de 3 milhões de pessoas se juntassem à conferência remotamente de mais de 80 economias.

Entretanto, a cimeira de investimento, organizada pela Autoridade Monetária de Hong Kong (HKMA), reunirá cerca de 200 líderes financeiros globais de mais de 100 grandes instituições, incluindo bancos, empresas de títulos, e empresas de capital privado e de capital de risco, incuindo mais de 40 presidentes de grupos mundiais ou chefes executivos, e “a sua presença foi um voto de confiança para Hong Kong”, disse o chefe executivo da HKMA Eddie Yue Wai-man. Entre eles estão o presidente da Black Rock Rob Kapito, o chefe executivo do HSBC Noel Quinn, o presidente do JPMorgan Chase Daniel Pinto, o presidente da Morgan Stanley James Gorman, o CEO da Goldman Sachs David Solomon e o chefe executivo da Standard Chartered Bill Winters.

As autoridades esperam que os eventos mostrem a posição da cidade como porta de entrada para a China e oportunidades na área da Grande Baía, e permitam aos líderes financeiros estabelecer redes e explorar oportunidades de investimento.

Os banqueiros e executivos financeiros estrangeiros presentes nos eventos não estarão sujeitos a restrições pandémicas que se aplicam a outros visitantes, uma vez que lhes será permitido comer e misturar-se livremente em restaurantes designados. Sob o actual regime “0+3” de Hong Kong, todos os visitantes são submetidos a vigilância médica durante três dias, durante os quais não podem ir a restaurantes e bares, e devem realizar regularmente testes Covid-19.

O professor associado de economia Terence Chong Tai-leung, da Universidade Chinesa, disse que os participantes das reuniões provavelmente se concentrariam apenas na condução de negócios, atraindo oportunidades de investimento e trabalho em rede. “Se Hong Kong quer atrair investidores e visitantes, precisa realmente de resolver a raiz do problema – basta retirar o mandato da máscara e todas as restrições remanescentes da Covid-19 para que saibam que Hong Kong está a voltar ao normal como os outros”, disse.

Thomas Shik, economista chefe e chefe da investigação económica no Hang Seng Bank, disse que “este é um exercício de marketing para sinalizar ao mundo que o mercado financeiro de Hong Kong tem permanecido vibrante e robusto”.