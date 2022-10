Xi Jinping visita Yan’na e salienta “espírito fundador” do Partido

Xi Jinping, secretário-geral do Comité Central do Partido Comunista da China (PCC), enfatizou a promoção do grande espírito fundador do Partido e do espírito de Yan’an, uma antiga base revolucionária na Província de Shaanxi, no noroeste da China, e a luta em unidade para cumprir as metas e tarefas estabelecidas pelo 20º Congresso Nacional. Xi estava acompanhado por Li Qiang, Zhao Leji, Wang Huning, Cai Qi, Ding Xuexiang e Li Xi, membros do Comité Permanente do Politburo, na sua visita ao local histórico na semana passada.

A primeira paragem de Xi e dos outros líderes foi no local do Sétimo Congresso Nacional do PCC. O congresso realizado em 1945 tem um significado de marco na história do PCC, porque “foi aí que o Partido se tornou mais maduro no sentido político, ideológico e de organização”, disse Xi. “Politicamente, todo o Partido foi unido sob a bandeira de Mao Zedong e, ideologicamente, o papel orientador do Pensamento de Mao Zedong para todo o Partido foi estabelecido e o Pensamento de Mao Zedong foi incorporado no Estatuto do Partido”, disse Xi.

Depois visitaram as antigas residências de Mao Zedong e de outros revolucionários dessa geração. Comparando os locais revolucionários em Yan’an a “um livro que vale a pena ler para sempre”, Xi disse que “serviram como testemunhas da gloriosa jornada do Partido na liderança da revolução chinesa e na exploração de maneiras de adaptar o marxismo ao contexto chinês e às necessidades dos tempos durante o período de Yan’na”.

Uma guia fez uma introdução sobre como a conhecida canção revolucionária “O Oriente é Vermelho” foi escrita e se tornou popular. “Tais canções exaltando o Partido e o Presidente Mao foram todas criadas espontaneamente pelo povo, o que mostrou claramente que o povo escolheu Mao Zedong e ele gozou do seu apoio”, disse Xi.

De 1935 a 1948, a região de fronteira Shaanxi-Gansu-Ningxia, da qual Yan’an era o centro, foi a sede do Comité Central do PCC e serviu como o centro de orientação política na Guerra de Resistência do Povo Chinês contra a Agressão Japonesa, e de rectaguarda geral da luta do povo chinês pela libertação.

Num discurso proferido após visitar a exposição, Xi elogiou Yan’an como um local sagrado da revolução chinesa e o berço da Nova China e referiu que foi em Yan’an que o Comité Central do Partido e os revolucionários veteranos, incluindo Mao Zedong, lideraram a causa revolucionária da China de um ponto baixo para uma ascensão, atingiram um ponto de viragem histórico e transformaram as perspectivas do país. Xi disse que viveu e trabalhou em Yan’an por sete anos, e que seu pai também lá trabalhou.

“O espírito de Yan’an destaca a firme crença na orientação política correcta, os princípios orientadores de libertar a mente e procurar a verdade nos factos, o propósito fundamental de servir o povo de todo o coração e o espírito empreendedor de autossuficiência e trabalho duro”, disse Xi.

“O espírito, as gloriosas tradições e a boa conduta desenvolvidos e promovidos durante o período de Yan’an são bens preciosos do Partido e devem ser transmitidos de geração em geração”, enfatizou Xi.

Xi ainda pediu a todos os membros do Partido que promovam “o espírito e reforcem a capacidade de luta, superem resolutamente as várias dificuldades e desafios no caminho de avanço, e empreguem esse indomável espírito para abrir novos horizontes para a causa do Partido e do país”.