Imobiliário | Mercado cai para níveis sem precedentes

Tiago Alcântara

O director distrital de vendas da agência imobiliária Anzac Realty, Ho Kai Meng, considera que o mercado imobiliário caiu para um nível sem precedentes, devido à crise pandémica.

Segundo Ho Kai Meng, citado pelo jornal Exmoo, cada vez menos pessoas se mostram interessadas nos preços do mercado imobiliário ou em visitarem habitações à venda. No mesmo sentido, antes de comprarem uma habitação, os clientes levam agora mais tempo a tomar decisões.

Ho Kai Meng exemplificou igualmente que no passado as publicidades pagas nas redes sociais levavam a que a agência fosse contactada por vários potenciais clientes. Nos dias que correm, o interesse gerado pelos anúncios é muito mais reduzido.

Também as promoções perderam os efeitos do passado. O agente imobiliário informou que antes da crise uma fracção com desconto de cinco a oito por cento fazia com que houvesse um frenesim no mercado. A venda concretizava-se em menos de um dia, após o anúncio com o desconto. Contudo, também esta situação não passa de uma miragem em comparação com a realidade actual.

Para Ho Kai Meng, a nova situação reflecte a falta de confiança da população, porque os bancos dão ofertas no empréstimo para compensar a parte da subida das taxas de juros.

Segundo o director de vendas da Anzac Realty, a situação é preocupante uma vez que as agências imobiliárias empregam 5 mil pessoas, e o número de transacções reflecte uma crise maior do que aquela em Hong Kong, Zhuhai, Shenzhen e Cantão.