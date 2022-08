Charles Leong ganha na estreia de Ferrari na China GT

DR

A estreia de Charles Leong Hon Chio nas corridas de GT dificilmente poderia ter corrido melhor. O jovem piloto de Macau venceu uma das corridas do Campeonato da China de GT no circuito internacional de Ningbo, naquela que foi a primeira prova em carros de GT para o duplo vencedor do Grande Prémio de Macau de Fórmula 4.

Após ter falhado a prova de abertura do Campeonato da China de Resistência (CEC na sigla inglesa), o piloto do território foi chamado pela equipa chinesa Harmony Racing para conduzir o Ferrari 488 GT3 do piloto-empresário David Chen Wei’an na primeira prova da temporada do Campeonato da China de GT, competição cujos fins-de-semana são compostos por duas corridas com uma hora de duração.

A dupla Charles Leong/David Chen funcionou bem desde o início do fim de semana, com o piloto de Macau a qualificar-se no 2.º lugar para a primeira corrida, disputada na tarde de sábado, ao passo que o seu companheiro de equipa marcava o melhor tempo na qualificação para a corrida de domingo. A corrida de sábado não teve muita história, com o Ferrari vermelho a arrancar de segundo, com Charles Leong ao volante, e a terminar mesma nessa posição, sendo apenas superado pelo Audi R8 LMS GT3 da dupla Chris Chia/Cheng Congfu.

Na segunda corrida, David Chen, que desta feita fez o arranque, entregou o carro com uma vantagem confortável a Charles Leong, mas este com pneus usados e o seu rival Cheng Congfu calçado com pneus novos, o avanço inicial rapidamente se esfumou e o ex-campeão asiático de Fórmula Renault e ex-campeão chinês de Fórmula 4 teve que transpirar para aguentar o seu adversário atrás de si rumo a um triunfo irrepreensível.

Boas perspectivas

“Aprendi muito esta semana e esperemos venham mais”, escreveu Charles Leong nas redes sociais. Apesar da exibição convincente, o piloto que não competia desde o Grande Prémio de Macau do ano passado confirmou ao HM que não tem qualquer acordo para o resto da temporada do Campeonato da China de GT com a Harmony Racing. Contudo, o piloto de 20 anos acredita que poderá ter uma hipótese nas provas do Campeonato da China de Resistência, onde a equipa que tem dois Ferrari inscreveu apenas um “Cavallino Rampante” na ronda inicial.

Na conferência de imprensa após a corrida de domingo, David Chen disse ter ficado encantado com o sucesso da equipa na execução do plano de pré-evento e com a “vitória desde a pole position” na segunda corrida, elogiando o seu companheiro de equipa pelo excelente desempenho ao longo do fim-de-semana.

Charles Leong também falou sobre a perseguição do seu rival Cheng Congfu, que é sem dúvida o mais experiente piloto de carros de GT da China, tendo competido no DTM e na classe LMP1 do Campeonato do Mundo de Endurance da FIA, e como esta batalha se tornou um “diálogo directo entre a velha e a nova geração de pilotos de GT”.

Sério aviso ao GP Macau

Apesar do programa da 69.ª edição do Grande Prémio de Macau ainda não ter sido desvendado, tanto o Campeonato da China de GT como o Campeonato da China de Fórmula 4, que também teve a sua primeira prova da temporada em Ningbo, anunciaram já os seus finais de temporada no Circuito da Guia.

Se o Campeonato da China de GT teve uma grelha de partida com apenas 10 carros, a verdade é que a única competição nacional de monolugares da China não teve mais. Apenas 10 carros competiram nas quatro corridas de Fórmula 4 no circuito da província de Zhejiang, um número bastante reduzido para uma competição que continua a apostar num conjunto chassis-motor que vai para o seu oitavo ano de serviço.