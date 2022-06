MP | Indícios de crime em hotel de quarentena

DR

Os indivíduos que abriram as portas dos quartos de quarentena para conversarem e beberem cerveja podem passar até seis meses na prisão, de acordo com um comunicado do Ministério Público (MP). Num caso que se tornou viral nas redes sociais, o organismo liderado pelo Procurador Ip Son Sang revela que em causa está o “crime de infracção de medida sanitária preventiva”, que pode ser punido com uma pena de prisão máxima de seis meses, ou multa de 60 dias.

Afirma o MP, no comunicado, que com base nas imagens de CCTV do Hotel, os homens não só “abriram as portas dos quartos para fumarem, conversarem e passarem objectos a indivíduos” que estavam igualmente a fazer quarentena, como circularam pelos quartos do hotel. Parte destes actos foi gravada e publicada na rede social TikTok.

Ao contrário do primeiro comunicado do MP, com a data de 25 e Junho, que falava de um grupo de 8 indivíduos, agora são apenas referidos quatro ocupantes do hotel. O MP diz ainda que foram aplicadas medidas de coacção aos indivíduos em questão, mas não revela as mesmas, ao contrário do que habitualmente faz nos seus comunicados.

Este caso levantou grande polémica, principalmente nas redes sociais, onde as imagens circularam, por envolver turistas do Interior e haver a crença de que as sanções seriam leves.