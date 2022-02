Ucrânia | Efeitos da invasão russa sentidos em Hong Kong, China e Taiwan

O consultor e analista de jogo Steve Vickers defende que a invasão russa na Ucrânia poderá ter um impacto em determinados sectores económicos na China, Hong Kong e Taiwan. “O panorama na região da Ásia-Pacífico irá depender da turbulenta relação sino-americana, com implicações para o sector tecnológico de Hong Kong, Taiwan e China”, além de provocar “flutuações a nível financeiro, no comércio regional e tarifas”.

Para este analista, “a possibilidade de extensão [do impacto] em áreas aparentemente não relacionadas é real”.

Em termos gerais, Steve Vickers entende que a invasão decretada por Vladimir Putin à Ucrânia “promete trazer novos choques a um já instável ordenamento político e financeiro, em matéria de aumento dos preços de energia e uma grande incerteza”.

Relativamente à situação pandémica para este ano, a análise de Steve Vickers aponta para uma maior tranquilidade na situação social e política em Hong Kong com a lei de segurança nacional. No entanto, “a imposição de agressivas medidas de quarentena, e com a imposição de testes obrigatórios a partir de Março, poderá trazer algumas frustrações”.

No que diz respeito à política de zero casos covid-19 seguida pelas autoridades chinesas, e que também se aplica a Macau e Hong Kong, incluindo “uma crescente separação económica entre a RPC, os EUA e seus aliados” vai continuar a “reverter décadas de uma tendência de integração financeira, liberdade de movimento e globalização comercial na região da Ásia-Pacífico como um todo”.