Covid-19 | Dois novos casos importados de Hong Kong

Dois residentes de Macau provenientes de Hong Kong, testaram positivo para a covid-19 na segunda-feira. Os dois casos, ambos importados, foram classificados como o 80.º caso confirmado em Macau e o outro como um caso de infecção assintomática.

O 80.º caso confirmado, trata-se de um residente de 58 anos de idade inoculado com três doses da vacina da Sinopharm que chegou a Macau no sábado, através do autocarro de ligação dos postos fronteiriços da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau (Autocarro Dourado). Após ter sido encaminhado para a Pousada Marina Infante para fazer quarentena, o paciente testou positivo no primeiro exame de ácido nucleico realizado no domingo.

Contudo, no dia seguinte, testou positivo para a covid-19, tendo sido encaminhado para o Centro Clínico de Saúde Pública em Coloane para isolamento e tratamento, apresentando “sintomas de tosse ligeira e perda do paladar”.

O segundo caso diz respeito a uma residente de Macau de 49 anos, inoculada com duas doses da vacina da Sinopharm, que entrou em Macau na segunda-feira, depois de apanhar também o Autocarro Dourado. Apesar de não ter sintomas, a residente testou positivo para a covid-19 ao entrar em Macau, tendo sido encaminhada para o Centro Clínico de Saúde Pública em Coloane.