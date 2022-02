Wynn Macau | Ex-presidente condenado a um ano de prisão

Gamal Aziz, ex-presidente da Wynn Macau, foi condenado a cumprir uma pena de prisão de 12 meses e um dia, por ter pago 300 mil dólares de norte-americanos, para garantir a entrada da filha na Universidade do Sul da Califórnia.

Aziz é um dos pais que à semelhança de Felicity Huffman, ex-actriz da série Donas de Casa Desesperadas, foi apanhado numa rede que permitia que os filhos de personalidades famosas entrassem nas principais universidades dos EUA, a troco de subornos.

A sentença do caso foi lida ontem. Aziz foi considerado culpado de um crime de conspiração para cometer fraude e de conspiração para corromper um programa federal. Além de cumprir a pena de prisão, o executivo foi igualmente condenado a pagar uma multa de 250 mil dólares e a cumprir 400 horas de serviços comunitários.

De acordo com a Reuters, Gamal Aziz, de 65 anos, tinha pedido ao juiz Nathaniel Gorton que mostrasse clemência, e que a pena não fosse além dos quatro meses de prisão.

Contudo, na leitura da sentença, o juiz defendeu que é necessário enviar uma mensagem para todos os pais ricos e sem escrúpulos. Ainda de acordo com Gorton, Aziz mostrou “falta de integridade, moral e senso comum”. “Ao cometer este crime, o arguido roubou um lugar numa das melhores universidades a aluno que merecia mais e que não teve a seu favor todas as vantagens do arguido”, vincou Nathaniel Gorton.

O caso não deve ficar por aqui. À saída da sessão de leitura de sentença, Brian Kelly, advogado de defesa, prometeu recorrer da decisão.

Entre os vários pais acusados de comprarem a entrada dos filhos nas universidades com subornos, Aziz recebeu até agora a pena de prisão mais elevada.