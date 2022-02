Xi Jinping elogia “amizade de ferro” entre a China e a Sérvia

O presidente chinês, Xi Jinping, elogiou a “amizade de ferro” entre a China e a Sérvia num encontro com o presidente sérvio, Aleksandar Vucic, no sábado em Pequim. Xi afirmou que os dois países desfrutam de confiança mútua política de alto nível, e que as relações bilaterais resistiram aos testes e se tornaram ainda mais fortes, estabelecendo um modelo de relações internacionais.

O presidente sérvio veio à China para participar da cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim 2022.

Saudando o salto no desenvolvimento dos laços bilaterais nos últimos anos, Xi disse que os dois lados implementaram vários projectos de cooperação que abrangem vários campos, incluindo infraestruturas, energia e capacidade de produção.

Vucic disse que a Sérvia é uma verdadeira amiga da China, e que o lado sérvio respeita a China e admira a sua liderança, acrescentando que não importa que pressão ou dificuldades venham à frente, a amizade de ferro entre os dois países permanecerá forte.

Em questões como Xinjiang e Taiwan que envolvem os interesses centrais da China, o lado sérvio ficará do lado do povo chinês como sempre. Vucic disse ainda que o lado sérvio espera aumentar ainda mais a cooperação com a China em áreas como negócios, comércio, investimento e intercâmbios interpessoais. Vucic também expressou a esperança de que Xi visite a Sérvia o mais breve possível após a pandemia.