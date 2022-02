Jogos Olímpicos | Texto do brinde de Xi Jinping na cerimónia de abertura

O presidente chinês, Xi Jinping, e sua esposa Peng Liyuan organizaram um banquete no Grande Palácio do Povo no meio-dia do sábado para receber ilustres convidados de todo o mundo que participaram da cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Beijing 2022.

Segue o texto na íntegra do brinde do presidente Xi:

Brinde por Sua Excelência Xi Jinping

Presidente da República Popular da China

No Banquete de Recepção dos

Jogos Olímpicos de Inverno de Beijing 2022

5 de fevereiro de 2022

Presidente do COI Thomas Bach,

Caros colegas,

Senhoras e senhores,

Amigos,

É um grande prazer encontrar tantos velhos e novos amigos em Beijing enquanto o povo chinês celebra a Festa da Primavera, o início do ano novo lunar. Deixe-me começar estendendo, em nome do governo e do povo chineses, e em nome de minha esposa e de mim propriamente, uma calorosa recepção a todos os ilustres convidados que viajaram para a China e participam dos Jogos Olímpicos de Inverno de Beijing 2022. Agradeço sinceramente a todos os governos, povos e organizações internacionais que se preocupam e apoiam os Jogos Olímpicos de Inverno de Beijing. Em particular, gostaria de expressar meu agradecimento a todos os amigos presentes aqui que superaram as dificuldades e inconveniências causadas pela COVID-19 e vieram até Beijing para torcer pelos Jogos Olímpicos de Inverno e pela China.

Ontem à noite, os Jogos Olímpicos de Inverno de Beijing foram oficialmente abertos no Estádio Nacional da China. Após 14 anos, o caldeirão olímpico foi iluminado mais uma vez em Beijing, tornando a cidade a primeira a sediar os Jogos Olímpicos de Verão e Inverno. Comprometida em organizar Jogos verdes, inclusivos, abertos e limpos, a China tem feito todos os esforços para conter o impacto da COVID-19, cumpriu seriamente sua promessa solene à comunidade internacional e garantiu a abertura tranquila dos Jogos Olímpicos de Inverno de Beijing, como programado.

Uma maior participação do público no esporte de inverno contribui para o Movimento Olímpico. Ao se preparar e organizar os Jogos Olímpicos de Inverno e promover o esporte olímpico de inverno, a China vem popularizando os esportes de inverno entre as pessoas comuns, alcançando o objetivo de engajar 300 milhões de chineses nos esportes sobre neve e gelo, e deu uma nova contribuição para a causa olímpica em todo o mundo.

Senhoras e senhores,

Amigos,

Desde tempos antigos, o Movimento Olímpico tem carregado as aspirações da humanidade pela paz, solidariedade e progresso.

– Devemos ter em mente a aspiração original do Movimento Olímpico e defender conjuntamente a paz mundial. O Movimento Olímpico nasceu em prol da paz e vem prosperando graças à paz. A Resolução da Trégua Olímpica aprovada em dezembro passado por consenso na Assembleia Geral das Nações Unidas, pedindo a promoção da paz através do esporte, representa a aspiração comum da comunidade internacional. Precisamos defender o respeito mútuo, a igualdade, o diálogo e a consulta, nos esforçar para superar as diferenças e eliminar conflitos, e trabalhar juntos por um mundo de paz duradoura.

– Devemos promover o espírito do Movimento Olímpico e enfrentar os desafios comuns enfrentados pela comunidade internacional através da solidariedade. A pandemia de COVID-19 ainda está voraz, enquanto questões globais, incluindo mudanças climáticas e terrorismo, continuam surgindo. A comunidade internacional deve ficar mais unida. A única maneira de todos os países enfrentarem efetivamente os diversos desafios é fortalecer a solidariedade e a cooperação e trabalhar em conjunto por um futuro compartilhado. Precisamos praticar o verdadeiro multilateralismo, defender o sistema internacional centrado nas Nações Unidas e a ordem internacional apoiada pelo direito internacional, e trabalhar juntos para construir uma família internacional de harmonia e cooperação.

– Devemos agir com o propósito do Movimento Olímpico e continuamente buscar o progresso humano. O Movimento Olímpico visa alcançar o desenvolvimento humano universal. Precisamos seguir a tendência dos tempos, manter-nos fiéis aos valores comuns da humanidade de paz, desenvolvimento, equidade, justiça, democracia e liberdade, promover intercâmbios e aprendizado mútuo entre civilizações, e trabalhar juntos para construir uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade.

Senhoras e senhores,

Amigos,

Vou citar uma poesia chinesa, “Fora vai o velho ano com o som de bombinhas; em vem o novo com o calor do vinho e brisa da primavera”. A China acaba de entrar no Ano do Tigre de acordo com o calendário lunar. Tigre é um símbolo de força, coragem e destemor. Desejo a todos os atletas olímpicos um excelente desempenho com a força do tigre. Estou confiante de que, com os esforços conjuntos de todos nós, Beijing 2022 certamente entrará para a história como Jogos Olímpicos simples, seguros e esplêndidos.

Para concluir, proponho um brinde:

Para o desenvolvimento dinâmico do Movimento Olímpico;

Para a nobre causa de paz e desenvolvimento da humanidade; e

Para a saúde de todos os convidados ilustres e suas famílias.

Saúde!