Grande Prémio | 133 pilotos participam na edição deste ano

Ao todo, a 68.ª edição do Grande Prémio de Macau vai receber 133 pilotos, que vão estar obrigados a fazer testes à covid-19 a cada 48 horas. O evento, que acontece de 19 a 21 de Novembro, vai afectar o trânsito, levar à alteração de cerca de 50 carreiras de autocarros e mobilizar 400 agentes. A organização apela à população para andar a pé

A organização do Grande Prémio de Macau revelou ontem que serão 133 os pilotos a participar na 68.ª edição do evento, denotando um aumento em relação aos 119 que marcaram presença no ano passado. De acordo com Pun Weng Kun, Coordenador da Comissão Organizadora do Grande Prémio de Macau, os pilotos estão “a pouco e pouco” a chegar a Macau apesar dos recentes surtos de covid-19 registados no Interior da China e, durante a competição, serão submetidos a testes de ácido nucleico a cada 48 horas.

“A situação da pandemia no Interior da China tem vindo a recuperar gradualmente a estabilidade e, até agora, todos os pilotos estão habilitados a vir competir a Macau”, assegurou ontem o responsável durante uma conferência de imprensa dedicada às medidas de tráfego a aplicar devido ao Grande Pémio.

De referir ainda que, durante a conferência de imprensa, a lista de pilotos participantes não era ainda conhecida. No entanto, poucas horas depois, as listas provisórias dos pilotos inscritos nas seis corridas previstas foram divulgadas online, após a questão ter sido lançada pelos jornalistas.

Relativamente às alterações de trânsito, foi dito que entre os dias 19 e 21 de Novembro haverá, como habitualmente, cortes em várias artérias e alterações em dezenas de carreiras de autocarros.

Ao todo, serão cerca de 50 as carreiras afectadas, havendo mudanças nos respectivos percursos. Por seu turno, a carreira H2, ficará suspensa durante esses dias. Também, como de costume, serão criados os percursos especiais 12T, entre o Terminal Marítimo do Porto Exterior e a Praça Ferreira Amaral, e 31T, entre o Terminal Marítimo do Porto Exterior e a Paragem Provisória do Fórum Macau.

Por fazerem parte do circuito, a Avenida de Amizade, Avenida Venceslau Morais, Ramal dos Mouros e Rua dos Pescadores serão cortadas ao trânsito durante a realização das provas.

Antes disso, entre os dias 16 e 18 de Novembro, devido à instalação de 159 barreiras metálicas, haverá constrangimentos em alguns locais da cidade, como na Estrada de Cacilhas, Estrada D. Maria II, Avenida da Amizade e na Rua dos Pescadores.

Patrulha reforçada

Para garantir o bom desenrolar das operações na via pública, serão destacados mais de 400 agentes para os pontos onde se prevê que haja maior pressão na circulação de trânsito, nomeadamente na zona norte e centro da cidade. Dos três dias de competição, o primeiro, por ser sexta-feira é aquele onde se prevêem maiores constrangimentos.

“As vias rodoviárias vão ficar sobrecarregadas sobretudo na sexta-feira [dia 19 de Novembro]”, começou por dizer Lo Seng Chi, subdirector da Direcção de Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT).

“Apelo aos cidadãos para prestarem atenção aos arranjos de trânsito e, se possível, que andem a pé para chegar aos seus destinos. Esperamos que os estudantes saiam de casa mais cedo e que as empresas sejam flexíveis com os horários”, apontou.

A organização revelou ainda que, no ano passado, foram registados 2.000 casos de estacionamento ilegal e foi necessário rebocar 13 veículos durante os três dias de competição.