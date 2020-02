Uma mulher de Macau foi confirmada como o oitavo caso de Pneumonia de Wuhan no território. De acordo com a informação divulgada pelo Governo, a mulher terá sido infectada com o virus depois de se ter deslocado a ZhongShan, entre 20 e 21 de Janeiro, com o intuitivo de comprar carne de galinha.

Quando se sentiu mal pela primeira vez, com febre e tosse, a mulher de 64 anos apresentou-se no Hospital Conde São Januário, mas foi enviada para casa. Como não registou melhorias, foi no dias 30 e 31 de Janeiro ao Kiang Wu, sendo novamente enviada para casa.

Finalmente, ontem, a mulher queixou-se de dores abdominais, foi ao Kiang Wu e acabou por ser enviada, de urgência, para o Hospital Conde São Januário.