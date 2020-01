O Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) anunciou ter detido o homem que estava fugido desde as 19h00 de ontem, quando realizava exames de despistagem ao vírus da Pneumonia de Wuhan. Numa mensagem enviada às redacções por volta das 23h40 de ontem, o CPSP diz que o homem foi encontrado numa unidade residencial na Avenida de Kwong Tung, na Taipa. A informação avançada não revela se a habitação servia como pensão ilegal.

O homem terá sido detectado por volta das 17h30 de ontem, altura em que o CPSP desencadeou uma operação para prendê-lo, o que foi feito com êxito. O imigrante ilegal foi logo levado para o Ministério Público e vai responder pela prática de dois crimes: reentrada ilegal, que acarreta uma pena máxima de um ano, e pelo crime de evasão, cuja pena máxima chega aos dois anos de prisão.

O facto do residente do Interior, com cerca de 45 anos, ser acusado de “reentrada ilegal” significa que anteriormente já havia sido expulso do território pelo CPSP por se encontrar numa situação de imigração ilegal. Porém, o comunicado diz que não houve indícios da prática de nenhum outro crime durante a permanência mais recente no território.

O alerta para a fuga foi dado há dois dias, depois do homem ter sido detectado em situação de imigração ilegal. Após ter preenchido a declaração de saúde, o indivíduo declarou ter estado entre 20 e 24 de Janeiro em Wuhan, o que fez dele um caso suspeito da doença. No entanto, quando realizava os testes médicos aproveitou uma distracção das autoridades para fugir.

Na conferência de imprensa de ontem, o Executivo colocou a hipótese de o homem nunca ter estado em Wuhan e apenas ter feito a declaração de forma a ter uma oportunidade para fugir, principalmente em relação ao facto de afirmar sentir ter dores de garganta. Este último aspecto terá sido desmentido pelos exames médicos.

Porém, a equipa médica do Hospital Conde São Januário admitiu que caso o homem tenha mesmo estado em Wuhan que faz parte do grupo de risco de contágio.