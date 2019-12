A passagem de testemunho do poder executivo em Macau transmitiu por contágio os mesmos vícios de sempre. Ainda com os dias de governação no dígito único é impossível fugir ao sentimento de déjà vu. Já vimos este filme nesta vida. Macau é a terra onde se coloca em perigo um projecto de sucesso – a Cinemateca Paixão – por aparente negligência.

Depois é ver a mesma sucessão de acontecimentos. A situação é noticiada e daí gera-se consternação social, um burburinho que aviva o desdém jocoso dos governados. Vai daí, soam alarmes para arrepiar caminho, prolonga-se por seis meses o prazo da concessão à entidade que geria o espaço e lança-se um novo concurso público na esperança de que já ninguém se lembre deste filme a meio dos créditos finais. Fica na boca um travo amargo a marosca, a coisa pública gerida com badalhoquice.

Por outro lado, inaugura-se um sistema bilionário de transportes públicos para cumprir calendário político, expondo a cidade inteira ao ridículo e a desculpas esfarrapadas que doem só de ouvir. Claro, esta foi a primeira vez na virginal Lótus, nunca antes neste terceiro calhau a contar do Sol se tentou esta coisa futurista do transporte por carris. Mas não faz mal. Herda-se do chefe deposto a habilidade de comprar complacência. Mais um mês de bilhetes grátis para o povo e mil vivas às indulgências governativas, ao silêncio e a apatia política comprados nos saldos do civismo. Enfim, lamúrias surdas de fim de calendário. Não liguem. Feliz 2020!