Agora que acabou a festa e se limparam os confetes, é tempo de passar a outra fase. E a fase poderá chamar-se “descubra as diferenças” entre este Governo, ontem empossado, e o Governo cessante. Claro que no discurso nunca se deixará de sublinhar a continuidade.

Afinal, o princípio “um país, dois sistemas, com características de Macau” foi elevado a sucesso nacional e (com referência a Portugal) a sucesso mundial. O que resgata a governação de Chui Sai On. Mas a roda não pára e as pessoas não são iguais.

Certamente que vamos, aos poucos ou de repente, notar diferenças de estilo nos novos ocupantes das cadeiras do poder. E, numa terra em que a política é feita em lume muito brando e geralmente longe do alcance dos olhos do vulgo, pouco mais temos a fazer do que ir detectando as diferenças, falando sobre isso e, por vezes, fazer mesmo umas piadas. Assim pode queimar tempo, quem tem tempo para queimar. E nós não temos de nosso senão tempo. Por isso, não se esqueça: descubra as diferenças.