A quarta edição do Festival Internacional de Cinema de Macau começa hoje e, até ao próximo dia 10 de Dezembro irá exibir 48 filmes, em cinco espaços diferentes, divididos em várias secções. Destas, apenas três entram em competição, nomeadamente, “Competição Internacional”, “Novo Cinema Chinês” e ”Competição de Curtas”. O aclamado Jojo Rabbit fará as honras de abertura do festival hoje, no Centro Cultural de Macau, pelas 20h30

Competição Internacional

A competição internacional conta com 10 filmes a ser avaliados por um painel de júris presidido por Peter Chan Ho-sun, conhecido realizador e produtor de Hong Kong. Fazem também parte do júri da competição internacional Ella Eliasoph, Dian Sastrowardoyo, Midi Z e Tom Cullen.

Goldie

Goldie é uma estrela em ascensão, pelo menos à vista das irmãs mais novas, Supreme e Sherrie. Os desafios são hercúleos e, enquanto luta para evitar que as irmãs sejam levadas pelos serviços sociais, após a mãe das três ter sido presa, Goldie persegue o sonho de conseguir um papel num vídeo de hip-hop. E para isso, no seu mundo ideal, precisa apenas do“empurrão” do casaco de pele cor de ouro que viu numa loja e que há muito tem debaixo de olho. Porque o seu atrevimento e talento parecem começar a suscitar a atenção do resto do mundo. Goldie é um filme norte-americano, realizado pelo holandês Sam De Jong e conta com Slick Woods no papel principal.

Exibição

6 de Dezembro

CCM | 19h30

Lynn+Lucy

Lynn e Lucy são uma dupla desde sempre. Amigas desde os tempos da escola, acabam por desenvolver uma relação tão intensa como qualquer romance. Confinadas ao local onde cresceram, a ligação entre as duas muda quando Lynn, que havia casado com o seu primeiro namorado e cuja filha cresce a olhos vistos, fica deslumbrada quando a carismática Lucy tem também o seu primeiro bebé. No entanto, Lucy não é a mãe que Lynn esperava e rapidamente a sua amizade é testada de forma trágica, envolvente e asfixiante. Lynn+Lucy é uma co-produção britânica e francesa e conta com a realização do londrino Fyzal Boulifa. Roxanne Scrimshaw e Nichola Burley são as actrizes que dão vida às personagens principais.

Exibição

6 de Dezembro

CCM | 21h45

Bellbird

Do neo-zelandês Hamish Bennett, Bellbird conta a história de Ross, um agricultor parco em palavras, que parece perder o rumo da vida, a partir do momento em que a sua mulher, Beth, morre inesperadamente. Sem ninguém por perto interessado em ajudar nos trabalhos diários da quinta, nem mesmo o seu filho Bruce, surge Marley uma jovem disposta a apoiar e a mudar o rumo da vida do ainda mais mal-humorado Ross. Ross dispensa a ajuda de Marley, mas Marley lá vai aparecendo e ajudando na ordenha, enquanto ignora a má disposição do velho Ross, até que, quase um ano após a morte de Beth, a questão se torna incontornável e a necessidade de encontrar o seu lugar no mundo tende a vir ao de cima. Belbird é um filme falado em inglês e conta no elenco com Marshall Napier, Cohen Holloway, Rachel House, Kahukura Retimana, Stephen Tamarapa e Annie Whittle.

Exibição

7 de Dezembro

CCM | 17h

Family Members

A Argentina, desportos de combate e um último adeus, no mínimo, caricato. São estes os pilares que dão o mote para Family Members. Lucas e Gilda viajam para uma pequena cidade costeira do país para espalhar no oceano, as cinzas da sua recém-falecida mãe, que se suícidou. No entanto, para cumprir este último desejo, em vez de cinzas, os únicos restos mortais que têm para lançar, resumem-se à mão protética da mãe. Mais aliviados, embora conformados com o seu destino, os dois adolescentes vêem-se impossibilitados de regressar a casa, quando começa uma greve nacional de autocarros que paralisa a Argentina. Durante o impasse, Lucas, obcecado por musculação e desportos de combate encontra na cidade mais próxima uma oportunidade para explorar os limites do seu corpo, enquanto que Gilda procura inteirar-se das terapias existentes e de métodos de adivinhação para encontar um significado para o mundo. Presos no limbo, os dois enfrentam, longe de casa, o vazio deixado pelo suicídio da mãe, enquanto se despedem da adolescência e enfrentam a ambiguidade que a vida pode trazer. Family Members conta com a realização do argentino Mateo Bendesky e com Tomás Wicz e Laila Maltz nos papéis principais.

Exibição

7 de Dezembro

CCM | 19h

Two/One

Kaden e Khai estão estranhamente ligados um ao outro mas não sabem. Os dois vivem em lados opostos do globo. Embora sonhem um com o outro, quando um dorme o outro está acordado. Kaden é um atleta de esqui de classe mundial em Whistler, no Canadá e Khai, um executivo numa empresa de Xangai. Na mesma janela temporal, Kaden tem a oportunidade de se reconectar com uma antiga namorada dos seus tempos de adolescência, ao mesmo tempo que Khai descobre que a mulher com quem fantasia, começou a trabalhar no mesmo escritório. Os dois homens passam a vida sem saber que estão ligados e, embora nunca se devessem encontrar, estão destinados a fazê-lo. Two/One é realizado pelo argentino Juan Cabral e conta no elenco com Boyd Holbrook, Beau Bridges e Maddie Phillips.

Exibição

7 de Dezembro

CCM | 21h30

Give me liberty

O lado menos glamoroso do sonho americano encontra eco no Milwaukee, cidade do nordeste dos Estados Unidos onde milhares de imigrantes chegam em busca de melhorar as suas vidas. Vic, um americano descendente de uma família russa, ganha a vida, de forma infeliz diga-se, a conduzir uma carrinha de transporte de deficientes e pessoas com dificuldade de locomoção. Atrasado para cumprir os seus afazeres e numa altura em que irrompem protestos nas ruas do Milwaukee, o dia de Vic parece ir de mal a pior quando, comprometido em levar um grupo de idosos russos a um funeral, decide ajudar Tracy, uma jovem diagnosticada com esclerose lateral amiotrófica, que vive num bairro afro-americano. Give me liberty conta com a realização do russo Kirill Mikhanovsky e com Chris Galust, Lauren “Lolo” Spencer, Maksim Stoyanov no elenco principal.

Exibição

8 de Dezembro

CCM | 19h15

Buoyancy

Camboja. Chakra tem 14 anos e trabalha nos campos de arroz com a família. Ansiando por independência, procura um intermediário que lhe ofereça a oportunidade de ter um trabalho remunerado numa fábrica tailandesa. No entanto, após ter vivido uma jornada atribulada juntamente com outros cambojanos, quando chega à Tailândia apercebe-se que o intermediário mentiu, acabando por vender Chakra e o seu colega Kea como escravos ao capitão de um barco de pesca. Forçados a trabalhar 22 horas por dia, arrastando lixo, em troca apenas de uma taça de arroz frio, Chakra apercebe-se daquilo que terá de passar para alcançar a liberdade. Buoyancy é realizado pelo australiano Rodd Rathjen e conta no elenco com Sarm Heng, Thanawut Kasro, Mony Ros e Saichia Wongwirot nos principais papéis.

Exibição

8 de Dezembro

CCM | 21h45

Bombay Rose

As ruas de Bombaím revelam a história de três contos sobre amores proíbidos, nesta longa-metragem de animação, baseada em factos reais: o amor entre uma menina hindu e um menino muçulmano, o amor entre duas mulheres e o amor de uma cidade inteira por estrelas de Bollywood. “Bombay Rose” assume-se como uma crónica de lutas íntimas e colectivas de pessoas que migraram de pequenas cidades rumo à grande cidade de Bombaím em busca de condições mínimas de vida. Bombay Rose é um musical, detalhado, colorido, em certa medida paradoxal e conta com a realização da indiana Gitanjali Rao. Do elenco vocal fazem parte Cycli Khare, Amit Deondi, Gargi Shitole e Makrand Deshpande.

Exibição

8 de Dezembro

CCM | 15h30

Homecoming

Tentando encontrar soluções para os conflitos do seu casamento, Aida faz uma viagem com o marido de volta a casa. Durante o percurso envolvem-se num acidente de viação e, involuntariamente, acabam por matar um homem. Um homem que era marido de alguém. Após o sucedido, o casal faz um desvio para a aldeia de onde é originário o homem, para prestar homenagem à viúva. É aqui que tudo acontece, numa jornada inesperada de busca por respostas às grandes questões da vida e pela inevitabilidade de enfrentar um futuro diferente, este é um regresso a casa que acaba também por ser uma metamorfose em todos os sentidos da palavra. Homecoming é realizado por Adriyanto Dewo e conta no elenco com Putri Ayudya Asmara Abigail, Ibnu Jamil e Yoga Pratama nos papéis principais deste filme 100 por cento indonésio.

Exibição

9 de Dezembro

CCM | 19h15

Two of us

Nina e Madeleine são duas mulheres reformadas e secretamente apaixonadas há várias décadas. À vista de todos, incluindo a família de Madeleine, são pura e simplesmente vizinhas que vivem no último andar do mesmo prédio. No entanto, longe dos olhares indiscretos, as duas mulheres vão e vêm, alternando espaços entre os seus dois apartamentos que acabam por ser lugares de partilha dos prazeres e da vida que levam em conjunto. Naturalmente que a relação entre as duas acaba por ficar virada do avesso quando um acontecimento inesperado, que coloca mesmo as suas vidas em risco, revela involuntariamente, toda a verdade da relação. Two of us é uma co-produção francesa, belga, holandesa e luxemburguesa e conta com a realizaçao do italiano Filippo Meneghetti. Martine Chevallier é Madeleine e Barbara Sukowa é Nina e neste filme falado em francês.

Exibição

9 de Dezembro

CCM | 21h30