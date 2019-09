Em vésperas de eleições presidenciais, uma delegação dos talibãs, que condenam e ameaçam o acto eleitoral, encontrou-se com autoridades chinesas em Pequim, numa tentativa de encontrar pontes para acabar com a guerra que dura no país há 18 anos

O ministério chinês dos Negócios Estrangeiros revelou que a delegação, liderada por Mullah Abdul Ghani Baradar, co-fundador dos talibãs e chefe do escritório político do grupo islamita no Qatar, esteve na capital chinesa.

O porta-voz da diplomacia chinesa, Geng Shuang, disse que Baradar e funcionários do ministério chinês dos Negócios Estrangeiros trocaram opiniões sobre o “processo de avanço para a paz no Afeganistão”, sem revelar mais detalhes.

Geng apelou aos Estados Unidos e aos talibãs para que “mantenham o ímpeto” das negociações de paz e considerou que a China está pronta para desempenhar um papel construtivo.

As negociações entre os Estados Unidos e os talibãs sobre um acordo de paz colapsaram recentemente. Pequim apoia as negociações para “alcançar a reconciliação nacional, a paz e a estabilidade em breve”, disse Geng.

“A China continuará a desempenhar um papel construtivo nesse sentido”, apontou.

O Afeganistão realiza no sábado uma eleição presidencial, apesar da oposição veemente dos talibãs.

O grupo insurgente islamita alertou os afegãos para não votarem nas eleições e afirmou que os seus combatentes terão como alvo acções de campanha eleitoral e assembleias de voto.