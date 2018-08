OMinistério dos Negócios Estrangeiros chinês apelou no fim-de-semana ao diálogo entre a Turquia e os Estados Unidos, de forma a resolverem a tensão política e económica entre os dois países, que levou à imposição mútua de tarifas. Naquela que é a primeira declaração oficial de Pequim após a queda da lira turca, a China expressou a convicção de que a Turquia “é capaz de superar as suas dificuldades económicas temporárias”.

Num comunicado publicado na página na internet do Ministério dos Negócios Estrangeiros, o porta-voz, Lu Kang, enfatizou que a China está a acompanhar de perto a situação na Turquia, “um importante mercado emergente” cuja situação é importante para a “paz e estabilidade” na região.

No início desta semana, a lira caiu para níveis históricos, uma situação que foi agravada pelas tensões entre os Estados Unidos e a Turquia, que resultaram na imposição mútua de tarifas comerciais. Pequim mantém um conflito comercial semelhante com Washington, embora esteja já prevista a ida de uma delegação chinesa aos Estados Unidos para tentar negociar uma trégua.