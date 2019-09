As estimativas macroeconómicas da Universidade de Macau para os anos 2019/2020 foram revistas em baixa. A previsão aponta para uma contracção de 0,8 por cento este ano e 0,9 por cento em 2020. As justificações apontadas para estes resultados são a turbulência económica provada pela guerra comercial entre Pequim e Washington e a depreciação do yuan

O impacto negativo das tensões comerciais entre China e Estados Unidos e a depreciação do yuan enquanto a economia chinesa abranda são as razões para a contracção da economia de Macau na casa dos 0,8 por cento este ano e 0,9 por cento em 2020. O panorama é traçado pela estimativa macroeconómica da Universidade de Macau (UM), divulgada ontem.

No fundo, tudo vai estar dependente de factores externos, com os académicos a escreverem mesmo que “as consequências para a economia de Macau superaram as nossas expectativas”.

Se o braço-de-ferro entre Washington e Pequim terminar com resultados favoráveis e a economia chinesa estabilizar, as perspectivas locais tornam-se mais optimistas, mas o cenário inverso está também em aberto para os investigadores da UM. “Se a procura doméstica e os investimentos continuarem a retrair, o modesto consumo privado e público não serão suficientes para equilibrar o Produto Interno Bruto (PIB)”. No geral, segundo as estimativas mais pessimistas, prevê-se que o PIB de Macau caia este ano 4,1 por cento. Na visão mais optimista, 2019 pode fechar com um saldo positivo de crescimento na ordem dos 2,5 por cento.

Quanto a 2020, a UM prevê que no pior dos cenários o PIB de Macau caia 10,6 por cento, enquanto na visão mais positiva se preveja um crescimento de 8,8 por cento.

A deputada Agnes Lam acha que “está na hora de o Governo apressar o investimento público”, a medida que “poderá ter o maior impacto” na economia local.

Apanhar por tabela

Apesar do cenário, tanto a taxa de inflação como a de desemprego vão manter-se estáveis. A inflação prevista para este ano deverá rondar os 2,7 por cento, enquanto em 2020 se deverá ficar pelos 2,4 por cento. Quanto à taxa de desemprego, o estudo da UM aponta para 1,8 por cento este ano e 1,9 por cento para 2020. No que diz respeito ao salário médio, estima-se que aumente 80 patacas entre este ano e 2020, para um total de 16.655 patacas.

Ainda em relação ao PIB, depois de no ano passado ter atingido os 429,9 mil milhões de patacas, a estimativa da UM prevê que no final de 2019 possa cair para 421,6 mil milhões de patacas. Valor que os académicos estimam que diminua para 417,9 mil milhões em 2020.