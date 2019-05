Vandy Poon confirmou ao canal chinês da Radio Macau que a CTM foi ontem alvo de um ataque cibernético, tendo sido de imediato activado o mecanismo de emergência.

O alarme foi dado por volta das 9h de ontem, quando vários clientes da operadora relataram problemas no acesso à rede de internet, que em pouco tempo voltou à normalidade. Vandy Poon referiu que aconteceram casos semelhantes em regiões vizinhas e que uma investigação preliminar revelou um grande número de dados carregados por apenas um terminal.

Estima-se que centenas de usuários tenham sido afectados, tendo em conta as mais de 100 queixas recebidas durante o período em que a rede esteve em baixo. O CEO da CTM mencionou também que os ataques cibernéticos acontecem de tempos em tempos, e que a operadora vai tomar medidas preventivas para diminuir as falhas no serviço e proteger os clientes.