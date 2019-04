Os deputados já foram informados sobre o grupo de 22 que vão representá-los na Comissão Eleitoral do Chefe do Executivo. Os pró-democratas Sulu Sou, Ng Kuok Cheong, Au Kam San, todos eleitos pela via directa, ficam de fora. O mesmo acontece com o também eleito pela via directa Si Ka Lon.

