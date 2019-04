No primeiro julgamento, que aconteceu no passado dia 29 de Maio de 2018, Scott Chiang e Sulu Sou foram condenados, no Tribunal Judicial de Base, pela prática de um crime contra a lei de reunião e manifestação ilegal, apesar de inicialmente estarem acusados do crime de desobediência qualificada. Contudo, o Tribunal de Segunda Instância deu razão à defesa, que se queixava de não ter tido direito ao contraditório. Isto porque nunca foi informada antes da leitura da sentença que os arguidos poderiam ser condenados pela prática de desobediência qualificada, como depois aconteceu.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy